`Lerici e Porto Venere fanno cassa sull´acqua, un bene comune`

Critiche dall'opposizione per l'atteggiamento tenuto in sede di aggregazione tra Acam e Iren.

Golfo dei Poeti - "Vendere l'acqua per incassare. Fare cassa su un bene comune. Privatizzare il servizio di un bene essenziale, in barba al referendum del 2011. Per rifare una passeggiata, o un molo o chissà cosa. Lerici e Porto Venere (come quasi tutti in Italia) hanno scelto questo. E niente, viene profonda tristezza se si pensa a cosa si sono ridotte le istituzioni e i comuni: a battitori d'asta, a soggetti appaltatori di servizi e beni che dovrebbero essere sempre "comuni", di tutti e tutte. Fare cassa non può e non deve essere il compito delle istituzioni pubbliche". Con queste righe apparse su Facebook il gruppo consiliare lericino 'Cambiamo in Comune', forza di opposizione rappresentata a Palazzo civico da Andrea Ornati, ha commentato la recente scelta delle amministrazioni di Lerici (QUI) e Porto Venere (QUI) di approvare l'aggregazione tra Acam e Iren vendendo le proprie quote per incamerare soldi freschi in capo a qualche mese.