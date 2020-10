"Lerici deve dare i numeri del contagio"

Golfo dei Poeti - “Vorremmo sapere quale è la situazione Covid-19 del nostro comune”. Lo hanno chiesto stasera in commissione capigruppo i rappresentanti dell'opposizione Giovanni Agnellini (Lerici sogna) e Bernardo Ratti (Siamo il Golfo dei poeti, intervenuto in luogo del capogruppo Roberto Vara, impossibilitato a presenziare). “So che il nostro territorio non è messo bene. Comuni vicini danno i numeri dei positivi, e che Lerici non lo faccia...”, si è rammaricato l'architetto. “Non si capisce la scelta di non dare i numeri del contagio nel nostro comune – ha continuato Ratti -. Non vogliamo mica sapere i nomi, ci mancherebbe. Ma bisognerebbe chiarire la situazione. Abbiamo anche di per certo avuto vittime morte con positività al coronavirus”. Auspici manifestati alla presenza della presidenza della commissione, ruolo rivestito da Luisa Nardone (anche presidente del consiglio comunale), e del capogruppo di maggioranza, Marco Muro. E sempre a tema contagio, la capigruppo ha trovato un'intesa di massima su come trattare la situazione di emergenza sanitaria: non sarà allestita una commissione ad hoc, né – il regolamento non lo consente – ne sarà organizzata una di natura temporanea, ma il tema sarà trattato in seno alla capigruppo stessa, con una convocazione ogni quindici giorni salvo diverse e più stringenti esigenze. Si è altresì deciso di allargare la partecipazione a ulteriori due commissari di maggioranza, questo soprattutto immaginando di coinvolgere figure come le dottoresse Saisi e Di Sibio (anche assessore alla sanità), professione medico. Ovviamente con la possibilità di audire soggetti il cui contributo possa essere di interesse per l'approfondimento della materia.



Si è riflettuto anche in merito alla possibilità di far traslocare le sedute del consiglio comunale in videoconferenza. Lerici infatti, a differenza di altri comuni (vedi Spezia e Sarzana), in questi mesi – gli ultimi del primo mandato del sindaco Paoletti – ha riunito il parlamentino in presenza, pur con le dovute precauzioni. Ma adesso il quadro sanitario preoccupa di più rispetto a due o tre mesi fa e, al pari di altri consigli comunali (oggi, ad esempio, l'esordio 'telematico' di quello santostefanese), potrebbe temporaneamente calare il sipario sulle adunate in sala consiliare. “Se continueremo a riunirci fisicamente sarà necessario affidare l'elaborazione di un protocollo di sicurezza – ha osservato Nardone -, se invece decideremo di andare in videoconferenza allora ci procureremo un sistema adeguato. Io credo sarebbe opportuno seguire questa seconda strada, costituirebbe un bel segnale e un esempio”. Prossimo consiglio comunale entro il 15 novembre, si vedrà in quale veste. Ma la via telematica non è per niente esclusa. E in futuro la massima assemblea civica - altro dato emerso quest'oggi - potrebbe incontrare qualche modifica al regolamento ("che non è ben scritto", ha osservato Muro), ad esempio per accorciare un po' i tempi nelle sedute dedicate al bilancio, che prevedono interventi d'apertura di ben mezz'ora.