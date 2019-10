"Lerici Coast contenitore vuoto e adesso nuovo incarico da 30mila euro"

Golfo dei Poeti - Riceviamo dall'Associazione Culturale Futuro e Radici



Sarà l’ennesimo incarico per la promozione (senza bando) a più di 30.000 euro a rilanciare il turismo a Lerici?

Pensate che prevede ben 2 post su Facebook e su Istagram a settimana!

Ma poi: Lerici Coast, che è ormai un contenitore vuoto visto che si è fortunatamente tornati a “Golfo dei Poeti”, non doveva essere un regalo di quei professionisti milanesi così innamorati di Lerici?

In un’epoca in cui si decide prevalentemente leggendo notizie ed opinioni su internet forse sarebbe meglio investire nel rifacimento della rete fognaria, ed evitare così divieti di balneazione finiti su tutti i giornali; sarebbe opportuno evitare di mentire sullo stato di salute dei canali, visto che il Carbognano solo ieri era pieno di schiuma; sarebbe bene rivedere le modalità di conferimento del porta a porta, visto che le attuali riducono i centri storici in discariche negli orari di maggior frequentazione ed il rumore del ritiro del vetro sveglia residenti e turisti bruscamente e all’alba; sarebbe cosa buona e giusta anche lavare frequentemente strade e piazze e fare più attenzione allo spazzamento, completamente scomparso in alcune zone.

Ribadiamo un concetto più volte espresso: il Turismo (che, per capirsi, sono quelli che si fermano a dormire) va, e torna, dove si vive bene e dove c’è identità riconoscibile.

Certo che da chi fa dipendere il calo turistico dal Ponte Morandi, datato Agosto 2018 o dalla mancata apertura di un Hotel non ci si può certamente aspettare grande lungimiranza.



Associazione Culturale Futuro e Radici