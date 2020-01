"Le scuole non erano sicure, nessuno ha fatto quanto noi"

Golfo dei Poeti - Torna ad accendersi a Lerici il dibattito sulle scuole, complice la situazione creatasi in questi giorni alla primaria Garibaldi di San Terenzo, dove i lavori alla scala interna hanno implicato modifiche allo svolgimento delle lezioni. Ieri sera a Pozzuolo, in assemblea con i residenti, il sindaco Leonardo Paoletti è intervenuto duramente sui plessi scolastici dopo che dal pubblico è arrivata una solitaria ma puntuta osservazione: “Centinaia di migliaia di euro per riaprire la galleria pedonale le scuole che cadono a pezzi...”. Il primo cittadino, affiancato dall'assessore ai Lavori pubblici Marco Russo, ha ribattuto che “abbiamo speso milioni sulle scuole. Nessun sulle scuole ha mai speso quanto noi. Abbiamo perizie del 2010 che richiedevano interventi urgenti sugli edifici scolastici che non sono mai stati fatti. Noi appena insediati abbiamo dato incarichi di verifica su tutte le strutture”.



Paoletti ha rimarcato il fatto che “questa amministrazione ha fatto interventi per mettere in sicurezza scuole che 'a vista' sembravano sicure ma in realtà non lo erano. Pensate che alla scuola Fiori c'era tutto il sottotetto marcio, una cosa da mettersi le mani nei capelli”. Il sindaco ha poi evidenziato “il lavoro di prevenzione svolto in tutti questi anni”, ricordando che alle scuole medie di San Terenzo “sono in partenza i lavori per la sicurezza antisismica”. Parole arrivate a un giorno e mezzo dall'assemblea sulle scuole convocata per domattina a San Terenzo dalle forze di opposizione Cambiamo in Comune e Passione e Competenza. Un'occasione che si annuncia assai vivace, visto anche l'approssimarsi delle elezioni comunali, alle quali si arriverà attraverso una campagna che di certo avrà le scuole tra i suoi temi cardine.