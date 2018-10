"Incredibile tocchi a minoranza illustrare progetto Portesone"

Assemblea a Tellaro, opposizione lericina all'attacco: "Le carte ci sono da giugno, Paoletti non le ha presentate, diversamente da quanto promesso". Nel cassetto una controproposta.

Golfo dei Poeti - “Il sindaco Paoletti appena qualche mese fa si era impegnato qua a Tellaro, in assemblea, a presentare un eventuale progetto di recupero per il Portesone. Invece non è successo e dell'esistenza del progetto, e del suo passaggio in conferenza dei servizi, siamo venuti a sapere solo nei giorni scorsi”. Così stasera in casa della Mutuo soccorso tellarese il presidente del Comitato di frazione Stefania Novelli – e non solo lei – all'assemblea organizzata per discutere, appunto, del futuro del pregiato sito del Portesone, che da tempo ormai immemore la Agritur, guidata dall'architetto Maurizio Abati, vorrebbe riqualificare in senso residenziale e ricettivo, andando altresì a realizzare un magazzino-frantoio-area assaggio collegato al vasto oliveto proprietà della società. Il momento di confronto è stato animato dalle opposizioni consiliari di Lerici, intervenute di fronte a una quarantina di persone con i capigruppo Mariachiara De Luca (Golfo dei Poeti), Emanuele Fresco (Passione e competenza) e Andrea Ornati (Cambiamo in Comune).



“Devono essere gli enti pubblici gli attori che propongono al privato un accordo di programma: qui assistiamo al contrario, una frittata ribaltata, è impensabile – ha detto l'ex sindaco Fresco -. Tutti noi siamo a favore di un'operazione di recupero, ma il pubblico deve mettere delle condizioni, dei paletti. Parliamo di un sito di alto pregio. Del resto i precedenti accordi di programma – uno proposto dal Parco nel 2015, l'altro nel 2007 dalla mia amministrazione -, in ossequio al Piano del Parco, parlavano della necessità di un recupero complessivo dell'area: ruderi, uliveti, terreni, unità residenziali di costruzione relativamente recente. E la destinazione d'uso residenziale era riferita solo a queste ultime, mentre per i ruderi medievali si parlava di ricettività”. Fresco ha osservato che “il sindaco si era preso l'impegno, in Comitato di frazione, di presentare il progetto di recupero una volta ricevuto. Ebbene, ce l'aveva da giugno, da quando Agritur ha fatto richiesta di conferenza dei servizi, e in questi mesi non c'è stato alcun passaggio pubblico”. Il consigliere di opposizione ha poi illustrato con una serie di slide gli elaborati di Agritur, già passati in conferenza dei servizi lo scorso 4 ottobre e ottenuti con un accesso agli atti. Tra i punti toccati, il magazzino (“In questo contesto di recupero c'entra poco. E poi perché un magazzino vista mare?”), il parcheggio (“In struttura non va bene”) e il fatto che si parli “anche di demolizione e ricostruzione, cosa molto avventata: occorre invece recuperare l'esistente”.



“La volontà di andare verso la destinazione residenziale appare chiara – ha detto la De Luca -. Siamo allarmati. Difficile comprendere varie cose, del resto in conferenza dei servizi è mancata precisione su molti aspetti, come segnalato anche dalla Soprintendenza, ente che ha spiegato ad Agritur come ci possa essere un po' di elasticità solo se la cosa è reciproca, se quindi il progetto di recupero contempli ricettività e ricadute pubbliche”. La capogruppo, esponente Pd, ha garantito in merito l'impegno sul Portesone di Raffaella Fontana, consigliere Dem ad Ameglia e membro del consiglio del Parco.



Per Ornati, “il dato politico è che deve essere l'opposizione a illustrare un progetto di riqualificazione tanto importante. Non c'è stata alcuna condivisione con i cittadini, un fatto grave. Noi chiediamo le carte sul Portesone da più di un anno. Ci hanno sempre detto che non c'era niente. Poi la settimana scorsa è venuto fuori che a giugno è arrivato un progetto da parte del privato. Siamo di fronte al rischio di uno stravolgimento del sito, impedito per dodici anni dalle amministrazioni Fresco e Caluri”.



L'ex sindaco Giorgio Ferrari ha definito il disegno di Agritur “non approvabile in virtù del Piano del Parco e del Puc comnale”, mentre Lauro Cabano, presidente della Società marittima di mutuo soccorso tellarese ha detto che “è inaccettabile che l'accordo di programma lo faccia il privato. La vicenda di Portesone – ha aggiunto – deve essere motivo per capire cosa vogliamo fare complessivamente per lo sviluppo della nostra collina”.



L'ex assessore Alessandra Alessandri, intervenuta a nome dell'associazione 'Futuro e radici', ha rimarcato come l'eventuale intervento di recupero debba avere “ricaduta sociale. Se è solo a vantaggio della società proponente non vale la pena di intervenire su un sito tanto fragile. E' inquietante che l'agenda la detti il privato. Ed è vetusta una finalità residenziale dell'operazione. No alle seconde case, sì invece alla ricettività”.



Le opposizioni hanno annunciato che, anche sulla scorta dell'incontro di stasera, a breve protocolleranno un documento con una proposta per il Portesone da presentare in consiglio comunale, atto di cui saranno parte integrate gli accordi di programma del 2007 e del 2015.