"Il promontorio di San Pietro e la chiesa scarsamente considerati dal Piano di Bacino"

Golfo dei Poeti - Il gruppo consiliare Porto Venere bene comune annuncia di aver presentato un'interrogazione/osservazione alla variante ai Piani di Bacino per sollevare, tra gli altri, quello che ritengono un problema prioritario, ovvero che il promontorio di San Pietro è classificato dalla Regione Liguria "area disabitata e improduttiva".



"Dall'esame delle carte della variante ai Piani di Bacino - affermano i consiglieri Saul Carassale, Francesca Sacconi, Franco Talevi e Fabio Carassale - emerge che il promontorio di San Pietro risulta un'area "disabitata e improduttiva", dimenticandosi di ricomprendere fra gli "elementi a rischio" i beni monumentali in esso presenti, fra tutti la chiesa di San Pietro, il cristiano tempio di Montaliana memoria, eretta spesso a simbolo della Liguria.

A seguito di questa dimenticanza il promontorio non è stato rappresentato con la giusta classificazione nemmeno relativamente al rischio geomorfologico indicato come basso o molto basso.

La porzione più delicata e preziosa del nostro territorio, già in passato oggetto di attenzioni ed interventi di consolidamento, viene oggi scarsamente considerata".