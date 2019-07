"Il Golfo sotto le 5 Stelle", arrivano Traversi e De Ferrari

Golfo dei Poeti - Venerdì 12 luglio, alle 16.30, al Parco Falconara Lerici in occasione della Festa "Il Golfo sotto le 5 Stelle" interverranno il portavoce del M5S alla Camera Roberto Traversi e il consigliere regionale Marco De Ferrari.

Il portavoce del M5S alla Camera Roberto Traversi, illustrerà l’interrogazione dedicata e presentata alla Camera dei Deputati su sollecitazione dei Comitati, delle Associazioni e delle Proloco dei Comuni delle Cinque Terre. Al centro dell'interrogazione, la trasparenza degli atti prodotti dalle aziende a proprietà pubblica. In particolare, Traversi chiama in causa Trenitalia Spa, che nonostante le richieste non pubblica i dati sulle offerte economiche e finanziarie.

Interverrà il consigliere regionale del M5S Marco De Ferrari, che descriverà le problematiche di trasporto pubblico su ferro in Liguria e la necessità di potenziamento del servizio per i pendolari, con particolare attenzione alle Cinque Terre.