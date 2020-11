"Fine lavori alla scuola Augenti previsto per febbraio"

Golfo dei Poeti - Tornerà presto in consiglio comunale la questione della riqualificazione della scuola dell'infanzia “Augenti” di Lerici. Dopo l'interpellanza presentata nell'ultima seduta dal consigliere Ratti (Siamo il Golfo dei Poeti) l'opposizione ha infatti confermato di voler seguire passo passo anche nelle prossime settimane l'avanzamento dei lavori chiedendo conto alla giunta. “Stiamo parlando di una struttura importante e basilare per il sistema scolastico lericino – ha osservato Ratti citando anche il recente accesso agli atti – e chiediamo di sapere quando sarà riconsegnata alla scuola e ai bambini visto che la necessità di spazi per la pubblica istruzione è diventata ancora più importante dopo la pandemia”.



“I lavori sono in corso – ha risposto l'assessore Russo – sono iniziati il 31 agosto, in ritardo a causa dell'emergenza Covid che aveva sospeso le procedure di aggiudicazione. Giovedì approveremo la variante che si è resa necessaria per ottimizzare la ripartizione dei carichi ed evitare la demolizione di alcuni architravi. Subito dopo l'inizio dell'intervento sono emerse alcune problematiche che prima non erano visibili. Il balcone – ha proseguito – è stato demolito per questioni di sicurezza e sarà ricostruito. Il termine dell'attività è previsto per inizio febbraio, dopo l'edificio sarà a disposizione e pienamente fruibile”. Scettica in tal senso la replica di Ratti: "Se i lavori termineranno a febbraio la scuola non sarà pronta fino a marzo".