"Dal sindaco parole vergognose, quest'amministrazione vive su esposti e paura"

Golfo dei Poeti - "Le dichiarazioni del sindaco sull'archiviazione sono pretenziose e vergognose". Così dal gruppo di opposizione 'Noi siamo il Golfo dei poeti' in risposta a quanto affermato dal primo cittadino Leonardo Paletti in merito al verdetto della Corte dei Conti sulla Lerici mare e ai successivi commenti di opposizione ed ex amministratori.

"Tanto per cominciare, un sindaco, la più alta autorità comunale, che dice 'l'hanno sfangata', dimostra un livello veramente basso. L'hanno sfangata chi? Sui concittadini, regolarmente eletti? Quasi a dispiacersi di non vederli condannati... livello veramente basso. E dice cose non vere: la Corte dei Conti ha decretato l'archiviazione perché il fatto non sussiste, entrando nel merito. Non per decorrenza dei termini e perché prescritta, come il sindaco vuol far credere. Questa è l'amministrazione che guida Lerici. Un'amministrazione che vive sulle denunce, sugli esposti, sulla paura, senza entrare nel merito. Non per niente le cause che stanno perdendo sono tante".



