"Cozzani vuole decidere da solo le sorti del sito Unesco"

Golfo dei Poeti - E' scontro a Porto Venere tra l'opposizione consiliare e l'amministrazione, rea di non aver informato i consiglieri del gruppo "Porto Venere bene comune" e altri stakeholder dello svolgimento di un incontro del Comitato di coordinamento del Sito Unesco. Sul tema la minoranza ha presentato un'interrogazione al sindaco e all'assessore competente.



"Lo scorso 14 novembre, purtroppo solo ad incontro avvenuto, siamo venuti a conoscenza dello svolgimento della prima riunione del progetto di gestione integrato Unesco, per il quale recentemente si sono affidati incarichi professionali nel territorio e che vede il Sindaco Cozzani "site manager". Ritenendo strategico il piano di gestione Unesco in merito alla salvaguardia e la promozione del nostro territorio - scrivono nel documento i consiglieri Saul Carassale, Francesca Sacconi, Fabio Carassale e Franco Talevi -, riteniamo che fosse dovere di chi amministra questo ente dare la massima informazione su questo percorso, che vede nella partecipazione di diversi soggetti del territorio il suo principale valore".



"Riteniamo pertanto grave il non aver dato seguito ai principi minimi di trasparenza e partecipazione tramite idonea informazione della riunione e del percorso in avvio con essa. Tale scelta - proseguono i quattro rappresentanti di Porto Venere bene comune - manifesta la volontà precisa di voler decidere le sorti del territorio senza coinvolgere chi abita e opera nell'ambito interessato dal progetto, partendo dai soggetti più naturali della rappresentanza territoriale: i consiglieri comunali. Abbiamo inoltre conferma del mancato coinvolgimento di molte associazioni locali, evidentemente ritenute dall'amministrazione non idonee ad essere consultate ed informate. Chiediamo pertanto di sapere i motivi che hanno portato a questa totale mancanza di

trasparenza e partecipazione che offende i più elementari principi democratici".

Per questi motivi Carassale e gli altri consiglieri di minoranza chiedono che si affronti il tema nel prossimo consiglio comunale.