"Consiglio comunale escluso dal dibattito, masterplan non piace a nessuno"

La lista d'opposizione Porto Venere Bene Comune chiederà un consiglio comunale straordinario sulla Palmaria: "Percorso intrapreso dovrà essere discusso, coinvolgendo in primis i residenti dell'isola".

Golfo dei Poeti - Chiederanno un consiglio comunale straordinario, da tenersi sull'isola per riportare il fulcro dell'operazione sul territorio. Il masterplan dell'isola Palmaria fa discutere, non poco, e sono tanti quelli che, subito dopo la presentazione della soluzione prescelta, si sono detti contrari. Sui social sono stati aperti gruppi di interesse sull'argomento in cui il masterplan viene, da più parti, bocciato: "Le numerosissime opionioni lette a commento del masterplan della Palmaria mettono in luce la sostanziale contrarietá di una vasta platea di cittadini alla proposte di valorizzazione dell'isola - dicono quelli di Porto Venere Bene Comune, lista d'opposizione in consiglio comunale -, come gruppo consigliare riteniamo doversono, pur nel rispetto delle legittime varietá di opinioni e strategie di sviluppo, sottoporre tutto il percorso intrapreso finire (partendo dal protocollo di intesa tra enti, gia lacunoso nell'inquadtamento delle aree interessate, in cui spicca l'assenza del terrizzo, passando dall'identificazione dell'isola come "area strategica" con conseguente commissario speciale) ad una serena ma approfondita discussione in ambito locale, partendo proprio dal consiglio comunale, di fatto totalmente escluso dalla fase di discussione e progetto, coinvolgendo in primis i residenti dell'isola stessa. Dopo decenni di servitù militari sarebbe giusto che le eventuali ricadute turistiche ricadano sull'economia locale, tutelando socialitá e ambiente".