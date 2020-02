"Chissà quanti interventi sulle scuole con i milioni che la Lerici mare doveva al Comune"

Golfo dei Poeti - "Leggo le dichiarazioni di Fresco & C. nel corso di un incontro di loro militanti a San Terenzo a tema sicurezza scuole. Tema certo nuovo per i Fresco & C. e che affrontano ovviamente a discorsi pur avendo amministrato per decenni". Così su Facebook il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, in riferimento all'assemblea tenutasi sabato scorso a San Terenzo. "Su tutti i settori dell'amministrazione compresa la scuola (sia in tema di interventi strutturali, fatti e in corso dal 2015, che in tema servizi e politiche scolastiche) - ha proseguito il primo cittadino - inizieranno incontri pubblici per rendicontare questi eccezionali cinque anni di mandato. Oggi voglio solo ricordare ai Fresco (che all'assemblea, in verità, non ha partecipato, ndr) & C. quanti interventi sulle scuole avremmo potuto garantire con i milioni che in 20 anni la Lerici Mare avrebbe dovuto distribuire al Comune socio al 51%.

Voglio ricordare che sulla scuola l'Amministrazione ha iniziato dal 2015 un piano di messa in sicurezza e di adeguamento sismico e strutturale degli edifici che procede tra interventi conclusi e altri ancora in corso. Pertanto diversamente da quanto raccontano mai siamo intervenuti gestendo emergenze ma sempre procedendo con un piano organico e completo come mai prima del 2015. Purtroppo da parte di Fresco & C. solo e sempre strumentalizzazione divisiva volta a diffondere infondato allarmismo nelle famiglie degli alunni".