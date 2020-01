"Centrosinistra unito? Per ora siamo fuori. Presto figure nazionali a Lerici"

Golfo dei Poeti - “Non non vogliamo intervenire in un progetto, vogliamo costruire un progetto. E al momento non si sono verificare le condizioni per stare insieme. Però il tempo non finisce oggi e il politica tutto è possibile fino all'ultimo secondo”. Sentita da CdS, Mariachiara De Luca, capogruppo di 'Golfo dei Poeti' in consiglio comunale e coordinatrice di Italia Viva a Lerici, così commenta il tentativo di percorso unitario del centrosinistra, tema protagonista di un recente comunicato del Partito democratico lericino. Certo, gli incontri tra i renziani e le altre forze progressiste ci sono stati, ma non è scoccata la scintilla, almeno per il momento. “Intanto noi proseguiamo con il nostro lavoro – continua De Luca –, vedremo se poi sarà possibile andare alle elezioni insieme. Le riunioni del nostro gruppo stanno avendo un buon riscontro, del resto come renziani nel Pd avevamo consenso. La nostra anima è riformista e i nostri punti fermi e prioritari sono il sociale, la famiglia, e temi centrali per Lerici quali la gestione del traffico, il problema parcheggi, l'organizzazione della rada”. Italia Viva Lerici, che sta un po' pagando la veste obbligatoriamente digitale del tesseramento (con mail e carta di credito), non la via più agile per le generazioni meno giovani, è pronta a portare sul territorio lericino personalità renziane di rilievo nazionale, come del resto già avvenuto in altre zone della provincia (il ministro Bellanova alla Spezia, il ministro Bonetti e l'ex ministro Boschi a Sarzana).



Rispetto alle altre forze del centrosinistra “non c'è tanto una differenza di valori, quando nella loro interpretazione e applicazione, nella modalità di raggiungere obbiettivi”, spiega la capogruppo, che in consiglio guida un terzetto interamente renziano completato dai consiglieri Mauro e Perotto. Ma diversamente da quanto accaduto in altre civiche assemblee qua non c'è stato bisogno di scissioni: il gruppo, nel 2015 espressione di una lista a trazione Pd, era già siffatto quando è iniziata la nuova avventura dell'ex sindaco gigliato. Ed è proprio guardando all'attività consiliare che De Luca traccia alcuni distinguo: “Sulla modifica al regolamento di Stl ci siamo divisi, è vero. Se dall'amministrazione arrivano proposte condivisibili noi le votiamo. È ovvio che, da opposizione, non voterò mai favorevolmente un bilancio, ma non dire sì a quella modifica regolamentaria significa non conoscere le cose come stanno o non avere la giusta lungimiranza. L'opportunità di gestire gli utili di Stl non vale solo per Paoletti, vale per chiunque amministri e noi abbiamo l'auspicio di andare al governo del comune”. Una frattura, quella tra 'Golfo dei poeti' e il resto della minoranza (l'ex sindaco Fresco e il consigliere Ornati), che ha rinfocolato nel dibattito la voce di una possibile 'simpatia' elettorale tra renziani e attuale maggioranza. “Sono cose che di me dicono da sempre – osserva De Luca -. Se avessi voluto stare con l'attuale maggioranza avrei votato il bilancio, magari avrei avuto un assessorato. Non sono andata con loro finora e non lo farò in futuro”. E perché i renziani leghino con il resto del centrosinistra, conclude la coordinatrice, servono “rinnovamento e ascolto per la nostra base programmatica. Da parte nostra comunque non c'è preclusione, siamo propositivi”. Senz'altro non mancheranno altre presenze di Italia viva al tavolo progressista, al quale nelle scorse settimane si sono palesati in via del tutto informale anche i militanti locali del Movimento cinque stelle, che la prossima settimana si rivedranno per studiare come muoversi in vista del voto, anche alla luce di uno scenario nazionale per loro non idilliaco.