"Baia Lerici ha problemi ambientali, prima causa microplastiche gavitelli"

Golfo dei Poeti - Il progetto dei pontili ieri sera si è inevitabile guadagnato una discreta fetta dei dibattito consiliare, dedicato alla discussione delle linee programmatiche del sindaco Paoletti. La riqualificazione della rada contemplante i pontili, sostenuta dall'amministrazione comunale, ha per prima cosa ricevuto il no da parte del capogruppo di 'Noi siamo il Golfo dei poeti', Roberto Vara, che ha dato lettura delle osservazioni alle linee del primo cittadino, in cui si parla di un progetto “impattante a livello ambientale e paesaggistico che presenta aspetti discutibili a livello tecnico per le condizioni meteo marine; è costoso, senza un reale ritorno per il paese. Andrebbe a incidere sulla metà della rada, per, sostanzialmente, poche persone. Un progetto divisivo, che ha dimostrato, ad essere benevoli, la contrarietà di gran parte dei cittadini e presenta così tante variabili, rischi e dubbi che non può essere affrontato senza il coinvolgimento di tutta la popolazione, non solo i titolari di imbarcazioni”.



Dal medesimo gruppo è arrivata la critica di Bernardo Ratti, presidente dei quella Società marittima di mutuo soccorso che nelle scorse settimane ha avviato una raccolta firme contro il progetto, che proseguirà domattina dalle 9.30 alle 12.30 in Piazza Garibaldi e alla sede associativa. “La parola riqualificazione riguardo alla rada di Lerici è un ossimoro – ha affermato il consigliere -. Oltretutto non è corretto mettere nel programma due righe con generico 'riorganizzazione rada e progetto di pontili galleggianti per 400 imbarcazioni' e nelle linee programmatiche parlare di un generico 'posti barca a pontile'. Non è corretto nei confronti dei cittadini, perché qua si parla di un'opera gigantesca, irreversibile, impattante, che cambierà Lerici totalmente. Metà baia completamente occupata, con lavori che si protrarranno per più di un anno, con Lerici all'aria, a terra e in mare. Senza contare le problematiche tecniche”. Per Ratti si tratta di “un progetto divisivo che va bloccato e ripensato. Si parla anche di porticciolo, di tutta una serie di servizi a supporto necessari per una località turistica, dimenticando di dire che si dovrebbe trattare di mero trasferimento da gavitelli a pontile di utenti già presenti in rada. Quindi non solo non è propedeutico al turismo, ma anzi lo mortificherà. Altro che un progetto simile, ciò di cui occorre occuparsi sono qualità delle acque, insabbiamento, servizi per i giovani, pescatori, turismo, supporto alle associazioni che si stanno occupando, bene, della rada”.



“Non sono ideologicamente né personalmente contraria ai pontili – ha quindi affermato Arianna Bucci, sempre di 'Noi siamo il Golfo dei poeti' – ma il progetto contiene molte criticità. Mi piacerebbe che il sindaco uscisse per primo dalla contrapposizione politica e che ci si aprisse maggiormente al confronto con la comunità, anche con quella parte che legittimamente non condivide il progetto. E prima di parlare di pontili vorrei si parlasse di soluzioni per l'insabbiamento, anche attraverso un piano di gestione della baia”. Giovanni Agnellini, capogruppo di 'Lerici sogna', ha rilevato che “le linee programmatiche contengono un enorme elenco di opere senza che si spieghi come saranno finanziate e quali siano quelle prioritarie. Stabilire le priorità è fondamentale. E la riqualificazione della rada, che di fatto prevede la realizzazione di un porticciolo turistico, non è una priorità. Possiamo discutere sul farla o no, e in caso affermativo su come farla, ma di certo non è una priorità per Lerici in questo momento. Non può essere prioritario un progetto che riguarda 400 persone (questo il numero dei 'trasferiti' dai gavitelli ai pontili, ndr) rispetto ad esempio alle fognature, che sono una necessità per tutti, fondamentali per quanto riguarda la sicurezza, l'igiene pubblica e la qualità delle acque del mare, che devono essere all'altezza del turismo che vogliamo portare a Lerici”.



E se l'assessore e vice sindaco Marco Russo in un passaggio ha replicato alle perplessità di Agnellini (“I dettagli su fonti di finanziamento e tempistica, quindi priorità, delle opere saranno contenuti nel Piano delle opere”), il consigliere Antonio Cosenza ha difeso il progetto pontili asserendo che “garantisce un certo turismo, no solo di elite, ma anche, tra virgolette, mordi e fuggi. Realizzare i pontili non è un ritorno al passato, ma è fare turismo moderno, basti guardare altri contesti liguri dove i pontili sono una realtà di fatto”. Infine, il sindaco Leonardo Paoletti: “Sui pontili – ha detto – ho sentito bugie da far accapponare la pelle. Spero che presto si possa ripartire con le assemblee pubbliche in modo da presentare il progetto, che stiamo completando e che poi, quando sarà possibile farlo fisicamente - voglio esserci - porteremo agli uffici regionali. Sento chi si dice contrario ai pontili andando a negare altresì l'idea di una evoluzione della rada, sento dire che si va a toccare un equilibrio perfetto. Quale equilibrio? Quello di un luogo dove non esiste nemmeno un punto per attraccare col tender?”. Il sindaco ha poi affermato che “realizzare i pontili è positivo anche per l'inquinamento, visto che la rada ha problemi su questo fronte, primo fra tutti le microplastiche rilasciate dai gavitelli: bisogna quindi intervenire per ridurli sensibilmente. Andando così, fatto di valenza paesaggistica, a diminuire anche i metri quadrati di mare occupati dalle barche: ne recupereremo 10mila. Le distese di gavitelli sono quanto di peggio ci possa essere a livello paesaggistico e mi chiedo di cosa stia parlando chi sostiene che Lerici abbia guadagnato dal passaggio dall'antica rada ai gavitelli stessi. Quello dei pontili è un progetto di impatto assolutamente limitato e che darà risposte serie a chi vuole andare in barca. E non ci sarà alcuna cementificazione”.