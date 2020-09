'Ascolto e confronto', prosegue il tour di Costa

Golfo dei Poeti - Ultimo sabato prima delle elezioni del 20 e 21 per l’iniziativa “Ascolto e confronto” promossa dal capolista di Liguria Popolare e Forza Italia Andrea Costa per incontrare cittadini e residenti: le prossime tappe sono in programma per domani 12 settembre in Piazza Garibaldi a Lerici, all’outlet Shop Inn di Brugnato e in Piazza Ramiro Ginocchio a La Spezia.



“Vicini al rush finale ma con una grande carica di entusiasmo e partecipazione, ‘Ascolto e confronto’ volge al termine prima delle elezioni ma garantisco che questo percorso proseguirà anche dopo – spiega il Presidente di Liguria Popolare, Andrea Costa – Il progetto politico che presentiamo è concreto e guarda con particolare attenzione alla quotidianità di tutti i liguri. Poter parlare e confrontarmi con tutte queste persone è una grande soddisfazione e un esempio di quella buona politica che sa ascoltare. Oggi a Lerici, al nostro punto d’ascolto, abbiamo assistito ad una scena bellissima, alcuni giovani e anziani si sono avvicinati a noi quasi in contemporanea ed è nato un dibattito e un confronto tra generazioni”.



“Vi aspetto allora in Piazza Garibaldi a Lerici, all’outlet Shop Inn di Brugnato e in Piazza Ramiro Ginocchio a La Spezia, location scelte perché tra le più frequentate abitualmente dai residenti. Questi momenti – precisa il leader dei popolari liguri – rimangono caratterizzati da un'atmosfera cordiale e familiare, ma sono terreno fertile per proposte sul futuro delle nostre comunità”.