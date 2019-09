"Appartamenti ammobiliati, Morandi, Byron chiuso, ecco perché calano i numeri del turismo"

Golfo dei Poeti - Arrivi e presenze in calo a Lerici nel mese di luglio. Un segno meno del quale stasera in consiglio comunale ha dato una lettura l'assessore al turismo Luisa Nardone: “E' vero che parliamo di segni meno – ha affermato -, tuttavia si tratta di flessioni inferiori a quella regionale, a quella provinciale e a quelle dei comuni nostri competitors: Monterosso, Levanto, Sestri Levante, Rapallo”. L'esponente della giunta Paoletti ha individuato alcuni possibili fattori del calo – di luglio e dei primi setti mesi -, quali “la chiusura per questa stagione dell'Hotel Byron, che ha 82 posti letto e che il prossimo anno riaprirà”, il “meteo catastrofico di maggio”, “il calo di turisti francesi complice il crollo del Ponte Morandi” e “la ripresa di mercati ritenuti non sicuri negli anni precedenti”. L'assessore ha anche sottolineato come “un comparto in crescita come quello degli Appartamenti ammobiliati a uso turistico non è incluso nella rilevazione dell'Osservatorio turistico. Gli Aaut sono una realtà consistente nel nostro territorio comunale: erano 207 nel gennaio 2017, oggi se ne contano 488. Costituiscono il 57% dei posti letto complessivi. E, analizzando la tassa di soggiorno, si evince che il 25% arriva da queste strutture. Opportuno sensibilizzare la Regione affinché anche questi flussi vengano registrati”. Nardone ha quindi evidenziato come “abbiamo registrato soggiorni più lunghi, quindi parliamo di viaggiatori più attenti e consapevoli” e ha annunciato la prima volta del Comune (9, 10 e 11 ottobre) alla Fiera del Turismo di Rimini, uno degli appuntamenti più importanti del settore. Rimbrotto alla minoranza: “Sul turismo hanno fatto falsa informazione, un esercizio di cattiva politica”. Così il sindaco Paoletti: “A prescindere dai numeri, registriamo la soddisfazione di albergatori, ristoratori e commercianti. La nostra cura ha salvato Lerici dagli anni orribili del passato, quando gli operatori facevano fatica ad arrivare a sera”.