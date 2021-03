"Al sindaco i Comitati di frazione non sono mai piaciuti"

Golfo dei Poeti - Il rinvio a settembre, causa emergenza sanitaria, delle elezioni per il rinnovo dei Comitati di frazione di Lerici non convince Bernardo Ratti, consigliere comunale di opposizione nonché presidente uscente del Comitato di frazione del capoluogo. "Il sindaco - ha scritto via social - rinvia le elezioni dei Comitati di Frazione a Settembre 'causa Covid' anche se 'le consultazioni dovrebbero tenersi dopo sei mesi' dalle elezioni. Peccato che per i precedenti Comitati, senza Covid, avesse indetto le elezioni quasi un anno dopo dalle Amministrative (elezioni Amministrative Maggio 2015 e elezioni Comitati Marzo 2016), poco o niente pubblicizzate. Altro che sei mesi".



"Mai piaciuti a sindaco e a qualche assessore i Comitati di frazione, mortificati, ostacolati, mai ascoltati, e specialmente alcuni, tipo quello di Lerici, 'sofferti' e attaccati. Le elezioni potevano tenersi ugualmente, non è che vadano folle oceaniche a votare e, per quanto riguarda sia le riunioni di consiglio di frazione che le assemblee, come si fanno i consigli comunali a distanza, si potrebbe fare altrettanto per i Comitati. Con i tanti progetti impattanti che ha in mente l'amministrazione servirebbero eccome. Servirebbero le assemblee dei cittadini, anche a distanza. I cittadini, come sta già avvenendo, faranno in altra maniera, troppo importante la posta in gioco".