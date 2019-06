"Abusivi scomparsi dal lungomare. E piena accoglienza, anche se mi danno del razzista"

Golfo dei Poeti - Più carabinieri sul territorio grazie alla riduzione dell'orario di apertura al pubblico della caserma: questa una delle novità sul fronte sicurezza a Lerici. Ma il presidio del territorio sarà garantito anche da altre soluzioni – di fatto conferme rispetto agli scorsi anni -, come spiegato stamani in commissione dal sindaco Leonardo Paoletti: dai presidi interforze ai Carabinieri in congedo, dagli agenti della Municipale stagionali alla presenza costante della Guardia costiera. “Gli stagionali – ha puntualizzato il sindaco – saranno di più e la Municipale avrà a disposizione due nuove moto. Questo in virtù dei 45mila euro di 'Spiagge sicure'”. Soldi freschi in arrivo quindi dalla mossa portata avanti dal ministero degli Interni e dal suo titolare Matteo Salvini.



“Abbiamo il pieno controllo del territorio – ha osservato il sindaco -, anche la presenza di venditori abusivi lungo la passeggiata a mare e i marciapiedi è ormai scomparsa. Ci stiamo adoperando anche per gli interventi in spiaggia, anche se non sono semplici. E abbiamo messo in piedi, nell'ottica della piena accoglienza e integrazione, un mercatino multietnico che da qualche anno sta finalmente operando come una realtà concreta. Gli operatori oggi espongono la loro merce in spazi definiti e decorosi. Sono trattati e considerati in modo umano, mentre quando mi sono insediato stavano seduti sui muretti di fronte allo Shelley. Mi si da del fascista e del razzista, ma i fatti sono questi”. Attributi che i capigruppo di opposizione presenti, Mariachiara De Luca ed Emanuele Fresco, hanno rimarcato di non aver mai utilizzato. Ma il sindaco ha precisato di avercela con altri: fin troppo semplice cogliere il riferimento all'assemblea del fronte progressista tenutasi all'Auser lo scorso aprile.



Il menzionato mercatino multietnico è stato confermato proprio con una recente delibera che ne assicura lo svolgimento nei mesi di giugno, luglio e agosto. Quattro stalli dalla Venere azzurra, due a Punta Pertuso, cinque a San Terenzo. I venditori, senegalesi e marocchini, propongono prodotti di artigianato tipico dei loro paesi di provenienza.