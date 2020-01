"A Lerici persa la coesione sociale, ora sinistra unita batta Paoletti"

Golfo dei Poeti - “In questi anni c'è stato un appiattimento generale, è mancato il confronto, e le voci fuori dal coro spesso sono state derise. Noi vogliamo costruire un'alternativa di centrosinistra a questo modo di governare il Comune di Lerici, e intendiamo farlo elaborando il programma elettorale attraverso la partecipazione”. Così Sara Moscatelli stamani all'Auser di Via Gerini ha aperto l'assemblea del fronte progressista organizzata in vista delle comunali della prossima primavera. Un evento che ha richiamato una buona partecipazione, con oltre settanta presenti tra il pubblico in sala e quello all'ingresso. “Con l'amministrazione Paoletti – ha affermato il capogruppo di Cambiamo in Comune Andrea Ornati - il dibattito sui temi si è sopito e molte cose sono emerse soltanto andando a cercare gli atti, altrimenti sarebbero passate in sordina. L'ultimo esempio è al proposta del senso unico da Muggiano a Pozzuolo. E ancora, questa amministrazione si è concentrata sulle 'grandi' opere – tra cui la Marina di San Terenzo, rifatta senza però metter mano alla grana Lizzarella - trascurando del tutto la manutenzione del territorio, quegli interventi puntuali e precisi che, se svolti, consentono di non affrontare grosse spese più avanti: è il caso, per dirne uno, dei bagni pubblici di Lerici, rifatti spendendo 80mila euro dopo che per quattro anni non si è mai intervenuti. Il traffico? Hanno fatto cinquanta modifiche alla Ztl creando scompiglio e arrecando problemi ai residenti, senza particolari benefici per l'economia. E sul Parco non si è ancora capito Paoletti come la pensi”. Parola poi al compagno di banco Emanuele Fresco, ex sindaco e ora capogruppo di opposizione per 'Passione e competenza'. “Veniamo da cinque anni di consiglio comunale sterile – ha esordito -. Di molti consiglieri nemmeno conosciamo la voce, visto che si limitano ad alzare la mano a seconda dell'indicazione del capo, e sui chi è il capo lascio a voi la valutazione. Pozzuolo? Non si capisce nemmeno com'è finita, e sicuramente Lerici avrebbe dovuto coinvolgere per tempo il Comune e la Provincia della Spezia e l'azienda. E ora Paoletti parla di tribunali... di certo questa è un'amministrazione che si è caratterizzata per litigiosità: guerra a Provincia, Acam, scuola, cittadini. Hanno anche denunciato il gruppo di Ornati per aver contestato l'operazione con cui Palazzo civico ha aumentato l'Irpef. La maggior parte degli interventi, inoltre, sono stati concentrati su Lerici e San Terenzo: poco è stato fatto per le altre frazioni. Male anche sui rifiuti: il 'porta a porta' si può fare, ma deve esserci un servizio adeguato che faccia sì che le case non diventino discariche. L'acquisizione della villa del Fodo? Sono anni che l'amministrazione prende in giro l'Anpi. E i contributi all'affitto stanziati per accogliere nuovi residenti, che non tiene conto della loro situazione reddituale, non credo stia in piedi. Potrebbe essere materia per la Corte dei Conti”.



L'ex primo cittadino ha rilevato che “il paese ha perso coesione sociale e la passione di dire la propria” osservando poi che “civici non ce ne sono. Questa è un'amministrazione di centrodestra, come del resto noi lavoriamo a una proposta di centrosinistra. Inutile che il sindaco Paoletti faccia il gioco delle tre carte, è la Lega il suo azionista di maggioranza. Il mio impegno? Sono pronto a mettermi a disposizione per dare una mano col mio bagaglio di esperienza, e farò politica finché campo. Ma non intendo candidarmi come consigliere né tantomeno come sindaco”. Successivamente, l'ingegner Massimo Gualco ha dedicato un intervento al tema dei rifiuti (“Differenziare è doveroso, ma nessuno al mondo soffre come a Lerici, dove vigono regole talebane e vessatorie e dove la tariffa puntuale non è tale e induce a 'inquinare' il differenziato”), la giovane mamma Giulia Lupi ha segnalato la perdita della sezione lattanti del nido (“Si parla di politiche per la famiglia ma si cancellano servizi di base”) e il 22enne Giovanni Passalacqua ha incentrato il suo contributo sull'ambiente e sulla necessità di rendere la biblioteca di Lerici più in linea con le necessità degli studenti. Marzia Ilari ha puntato il dito contro “un'amministrazione che parla di ambiente solo guardando al passato e solo come lotta al cemento, dimenticando aspetti quali sostenibilità, tutela, mobilità sostenibile, qualità della raccolta differenziata”, criticando “l'isolamento politico che Lerici ha scelto in questo ultimi cinque anni, senza capire che invece occorre ragionare per area vasta, ad esempio sul turismo”. Della necessità di un governo comunale che sappia guardare oltre i propri confini – in particolare in termini di politiche ambientali - ha trattato anche Giovanni Cortelezzi, timoniere del circolo lericino di Legambiente.



“Siamo in ritardo – ha avvisato l'ex sindaco Settimo Scatena -. C'è una necessità estrema di presentarci con un soggetto unico di centrosinistra per battere questo centrodestra che ha portato il traffico indietro di decenni, che ha mortificato la partecipazione e che nelle frazioni fa una raccolta rifiuti che è un disastro. Per avere una Lerici più accogliente e vivibile”. La professoressa Michela Ceccon ha acceso i riflettori “sul rapporto tra amministrazione e scuola: abbiamo un sindaco che ha insultato la dirigente sui giornali. Quando, invece che cercare lo scontro, bisognerebbe adoperarsi per scongiurare il concreto rischio di perdere l'autonomia scolastica”. Duro contro Palazzo civico Franco Valtriani, che tra i veri temi ha toccato anche quello della mozione della maggioranza che ha consentito di dare la cittadinanza alla senatrice Segre: “Un documento aberrante in cui si privilegia l'aspetto della sofferenza della senatrice su quello fondamentale del suo impegno contro l'odio. Strano che i cattolici di questa maggioranza non abbiano rilevato il fatto”. Non è mancato infine l'intervento del segretario provinciale Filcams Cgil Luca Comiti, da qualche anno residente lericino: “Su Pozzuolo l'amministrazione si è attivata con i buoi scappati da tempo, visto che delle commesse in Fincantieri Muggiano si sapeva da tre anni. Il turismo? L'hanno lasciato un po' a sé stesso, quando invece servono coordinamento e programmazione. Male anche non aver fatto niente per riappropriarsi del castello di San Terenzo, anche se va detto che, se è stato perso, qualche errore in passato il centrosinistra l'ha fatto. Quest'amministrazione ha avuto anche scarsa attenzione sociale per i lavoratori di Stl che si occupano dei parcheggi. Per loro volevamo una struttura, di fatto un bagno, ma l'amministrazione è stata latitante, non ha ascoltato e si è profusa in continui rimpalli. E queste persone da cinque anni e forse più d'estate sono in balia del sole cocente”. Ha chiuso l'assemblea con un tocco di ottimismo l'esponente della sinistra Giacomo Pregazzi (“Pillon, Riace, Portesone: questa comunità ha dimostrato di saper reagire”). L'occasione è stata propizia per infoltire la mailing lista del gruppo di lavoro al programma dei progressisti, che continuerà a riunirsi per mettere nero su bianco lo spartito. Da vedere se sarà della partita Italia Viva: stamani, pur senza intervenire, ha seguito l'assemblea Maria Chiara De Luca, coordinatrice lericina e capogruppo consiliare dei renziani. Una presenza che ha fatto sì che all'Auser fossero rappresentate tutte le forze dell'arco del centrosinistra e che potrebbe segnalare un passo in avanti dopo le ripetute frizioni dei mesi scorsi. E una volta chi ci sta, sarà necessario scegliere un portabandiera.