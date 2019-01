Villa da 15 milioni in vendita, più cheap quelle di Vietti e del barone

Dimore da sogno negli anfratti più incantevoli del lericino.

Golfo dei Poeti - Quindici milioni e mezzo di euro. Questa la richiesta per la villa spezzina più costosa tra quelle attualmente in vendita sui portali online. Una dimora da nababbi che domina l'incanto della Caletta di Lerici, immersa in un terreno fronte mare di circa 30mila metri quadri di macchia mediterranea. Piscine, campo da tennis e discese private in spiaggia completano il set extralusso. La villa – 1.180 metri quadri più quasi 200 di porticati -, progettata da un noto architetto milanese ed edificata tra la fine degli anni Quaranta e i primi Cinquanta, necessita di una completa ristrutturazione. E, sempre guardando alle ville per portafogli felici, la seconda piazza – con copioso distacco – parla sempre lericino e si trova in Via Matteotti: 300 metri quadri, più un attico da 150 e un cottage in pietra da 80 metri, il tutto arricchito da uno sconfinato giardino terrazzato vista mare che accoglie anche una piscina riscaldata. Somma richiesta? Sette milioni e mezzo di euro.



Nei paraggi, a Tellaro, è poi in vendita una prestigiosa villa in Via Lawrence. Cinque milioni e 200mila euro la richiesta. Oltre 340 metri quadri, immersa in un vasto parco mediterraneo, la villa ha alla sua destra destra la baia di Fiascherino e a sinistra il borgo del polpo campanaro. Realizzata nel 1954 per un'importante famiglia meneghina, la villa è stata progettata dall'architetto Luigi Vietti (1903-1998), noto per essere stato tra i giovani volti dell'architettura fascista e tra protagonisti del Razionalismo, corrente che animò con un approccio assai moderno che fece storcere la bocca al Duce. Lavorò ai piani regolatori di Genova, Sanremo e Cortina.



Di quattro milioni e 950mila euro è invece la richiesta per la villa lericina, in località Maramozza, edificata nell'Ottocento e appartenuta anche al barone Abraham Oppenheim, della nota famiglia tedesco ebraica di banchieri che, principiata la propria avventura imprenditoriale nel '500, arrivò al titolo nobiliare nella seconda metà del XIX secolo. Oltre 540 metri quadrati, parco privato, piscina che lambisce il mare, la dimora, nonostante non l'edificazione non recente, è in ottime condizioni e subito abitabile. Completa il quadro di questi gioielli per pochi la villa progettata dal grande Svetchine (ne abbiamo parlato QUI), in vendita a oltre quattro milioni e mezzo.