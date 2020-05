Venerdì l'arrivo di Nave Morosini per il completamento a Fincantieri

Golfo dei Poeti - Venerdì mattina il secondo pattugliatore d'altura per la Marina Militare arriverà nel Golfo della Spezia per affrontare il periodo di allestimento e successivamente prove in mare. Dopo il varo tecnico avvenuto a Riva Trigoso la scorsa settimana, il Francesco Morosini giungerà presso la Fincantieri del Muggiano dove rimarrà fino alla consegna alle forza armata prevista nel 2022.

Nave Morosini, il cui motto è Ex undis signum victoriae (Dalle onde presagio di vittoria) è la seconda di sette unità, con una lunghezza di 143 metri e un dislocamento di 6000 tonnellate, rientra nel piano di rinnovamento delle linee operative della Squadra Navale avviato nel maggio 2015 e può assolvere molteplici compiti: sorveglianza e controllo degli spazi marittimi d'interesse nazionale, vigilare sulle attività marittime ed economiche, concorrere alla salvaguardia dell'ambiente marino, supportare operazioni di soccorso alla popolazione colpita da calamità naturali e concorrere alla scorta di gruppi navali, navi maggiori e mercantili.