Vendite giù, canone ridotto del 20 per cento ai titolari dei banchi del pesce

Golfo dei Poeti - Canone di locazione annuale ridotto del 20 per cento per i tutti i titolari di stalli al mercato del pesce di Lerici, in Calata Mazzini. Lo ha deciso l'amministrazione comunale, approvando relativa delibera. Una scelta che fa seguito alla richiesta di riduzione del 20 per cento formulata dagli operatori lo scorso agosto e naturalmente legata alle difficoltà correlate all'emergenza Covid-19. Pur trattandosi di una categoria del comparto alimentare, e che quindi ha potuto continuare a operare, Palazzo civico ha constatato “una concreta riduzione delle vendite da parte dei titolari dei banchi”. Di qui la scelta di andare loro incontro con una decurtazione del canone.