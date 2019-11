Valdettaro va a scuola per scovare i talenti di nautica e turismo

Golfo dei Poeti - Sogni grandiosi per i ragazzi che si devono affacciare al mondo del lavoro. Con questo spirito nasce la forte sinergia nata tra i cantieri Valdettaro e gli istituti Einaudi Chiodo e Fossati Da Passano che questa mattina erano alla Marina del Fezzano per illustrare e raccontare i progetti che stanno già affrontando e che affronteranno per i "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento", l'ex alternanza scuola lavoro.

"Lavoro da 25 anni in questo settore - ha spiegato Ugo Vanelo amministratore delegato di Valdettaro Group - e dobbiamo essere bravi a cogliere questa opportunità creando sinergie. Se navigherete sulla giusta rotta arriveranno i risultati. Si deve aprire un dialogo con le imprese, come stiamo già facendo, e i vostri professori vi metteranno sulla strada giusta. Date il massimo, metteteci passione".

Questa mattina erano presenti due delegazioni provenienti dalle scuole coinvolte e a fare gli onori di casa è stato Luca Erba, direttore ufficio Marketing e comunicazione "Valdettaro Group". I ragazzi del Einaudi Chiodo, che arrivano dal Commerciale, hanno già cominciato il loro percorso e il loro tutor è proprio Erba con il quale stanno realizzando una serie di progetti di promozione della multiservizi, tra queste la locandina di un evento che si terrà il prossimo 13 dicembre.

"Per noi - ha spiegato Erba - è fondamentale la formazione, percorso che seguiamo da diversi anni. Quest'anno abbiamo investito maggiormente in quello che è il comparto della formazione con gli istituti Einaudi Chiodo e Fossati Da Passano. Siamo entrati all'interno del Comitato tecnico scientifico del Da Passano, assieme ad altre aziende, uno strumento di formazione di elaborazione. Abbiamo attivato diversi percorsi di alternanza: di grafica con i ragazzi dell'Einaudi Chiodo e turistico legato invece al Fossati Da Passano. Sempre con l'Einaudi Chiodo ci è stata proposta anche l'idea di creare un incubatore professionale con quelli che sono i dettagli per la produzione nautica. Abbiamo l'orgoglio di essere un gruppo che sta in tutto il golfo che guarda alle tematiche ambientali. Il 12 e il 13 dicembre terremo un convegno per raccontare cosa significa per noi mettere insieme un protocollo assieme a National Geographic. Noi guardiamo a un modello di turismo sostenibile e di qualità. Sto seguendo alcuni di questi ragazzi per la parte grafica: se questi sono i giovani che escono dall'Einaudi Chiodo ben venga. Lo dico con sincerità, abbiamo avuto grande sintonia. Hanno già gli strumenti per capire in che parte del mondo collocarsi".



"In una società in continuo cambiamento - ha detto il dirigente scolastico del Fossati Da Passano e reggente dell'Istituto Einaudi Chiodo Paolo Manfredini - la scuola non deve essere sola ma creare rapporti e alleanze. Deve contaminarsi e creare nuovi percorsi che permettano il loro accesso alle imprese".

"Va valorizzata la lungimiranza di un'azienda - ha aggiunto il docente Luca Liguori dell'Einaudi Chiodo - che fa iniziativa di impresa puntando alla formazione. Sta emergendo questo aspetto decisivo. In effetti nel Nord Europa questo atteggiamento è già presente. Valdettaro group è una delle prime del territorio a farlo. L'invito che accogliamo è quello di creare una grande sinergia".

"L'offerta formativa - ha spiegato il docente Paolo Maggiani dell'istituto Einaudi Chiodo - è sempre stata vicino a ciò che la provincia chiedeva. Siamo sempre focalizzati sul settore meccanico, elettrico. In questi anni abbiamo pensato anche ad una nuova offerta formativa ma serviva il momento giusto che è arrivato con l'azienda e l'impegno del dirigente Manfredini . Con grande gioia per il prossimo anno partirà il corso di cinque anni di cantieristica navale e allestimento nautico. Una figura che viene chiesta dal territorio a 360° che si occuperà di mantuenzione, realizzazione scafo e cantieristica all'interno di uno yacht. L'idea è stata condivisa. Il nostro compito è formare e dare competenze ai ragazzi. I primi diplomati arriveranno nel 2025. Speriamo di riuscire a partire dal prossimo anno".

Una testimonianza arriva anche dai ragazzi dell'Einaudi Chiodo che si sono detti molto sodisfatti del percorso portato avanti fino a ora, cominciato poco più di un mese fa.



Grande attesa anche per il progetto turistico portato avanti al Fossati Da Passano. Silvia Segalla, docente, ha aggiunto: "E' fondamentale che i ragazzi possano capire quali opportunità può offrire il territorio. Mi piacerebbe poter provare a portare avanti anche un progetto europeo (simile all'Erasmus, ndr) basato sugli scambi tra i paesi. E questo forse è proprio il posto giusto per parlarne".