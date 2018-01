Undici attività commerciali aderiscono al bando del Comune di Lerici per la formazione

Golfo dei Poeti - Sono 11 le piccole imprese del comune di Lerici che hanno fatto domanda per accedere al contributo destinato a sostenere attività di formazione.

Nello specifico hanno aderito al bando, che si è chiuso il 27 gennaio scorso, 8 negozi di abbigliamento, 1 rivendita di tabacchi, 1 ferramenta e 1 parrucchiere, con sede a Lerici, San Terenzo, La Serra e Pugliola.



"Siamo felici della risposta ottenuta dalla nostra proposta, volta a sostenere concretamente le imprese del territorio attraverso un contributo con il quale coprire una parte dei costi necessari per approfondire e acquisire nuovi strumenti di comunicazione. Grazie al bando le attività commerciali del territorio potranno arricchire la loro proposta con costanti aggiornamenti, che passano attraverso nuove strategie web e competenze linguistiche, fondamentali in un'area a vocazione turistica sempre più spesso oggetto d'attenzione da parte di stranieri – commenta Luisa Nardone, assessore al Commercio del Comune di Lerici -. Crediamo che rimanere a fianco delle imprese, soprattutto in questo momento storico, sia un dovere delle istituzioni. Siamo particolarmente soddisfatti che abbiano fatto domanda di accesso al bando attività commerciali appartenenti a diverse categorie, dislocate in tutto il territorio, a conferma del fatto che anche realtà con sede in piccoli borghi sentono la necessità di potenziare la loro offerta. Non ci fermeremo qui: il progetto si svilupperà e amplierà in futuro, andando a toccare anche altre categorie come quelle della ristorazione e hotellerie e produttori diretti".



Il bando supporta progetti di innovazione delle piccole imprese, finalizzati a incrementare l’attività dei servizi con percorsi di formazione per gli esercizi di vicinato, le rivendite di tabacchi e giornali e le attività artigianali che operano nei settori dell’abbigliamento e accessori, calzature, oggettistica, parrucchiere ed estetiste.

Nello specifico, sarà supportata, attraverso un contributo economico, la frequenza di corsi o workshop di design e allestimento, formazione marketing del prodotto, identità di brand e comunicazione social, grazie a cui acquisire competenze trasversali che vadano dalla comunicazione visiva al marketing esperienziale, al retail e al trend, facendo fronte a un mercato complesso e competitivo e rispondendo alle esigenze di un consumatore sempre più esigente. Sarà supportata inoltre la frequenza di corsi di lingua inglese e francese per sviluppare l’acquisizione di un lessico di settore e la conoscenza grammaticale indispensabile per interagire con un pubblico estero.



Un’attività di promozione sperimentale, che prevede contributi alle piccole imprese del territorio che attivino interventi di formazione per l’imprenditore, i propri collaboratori familiare, e/o per il personale assunto a tempo indeterminato nei campi individuati.

Saranno destinati a tali progetti, nel complesso, 3.000 euro. Il contributo potrà coprire l’80% delle spese sostenute e non potrà superare l’importo di 500 euro a corso.