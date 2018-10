Suolo pubblico e affissioni, Lerici cerca riscossori

A breve la gara per affidare il servizio. La previsione parla di 290mila euro in cinque anni.

Golfo dei Poeti - Nel lontano 1996 il Comune di Lerici ha esternalizzato la gestione dell'imposta di pubblicità e diritti pubbliche affissioni; nel 1998 lo stesso è stato fatto per la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Nel corso degli ultimi anni, complice l'incertezza normativa, i contratti di affidamento del servizio sono stati oggetto di proroghe. Ma adesso per Palazzo civico è proprio il momento di approdare a una gara per un nuovo affidamento. Il contratto con l'ultima affidataria, la società Ica, è scaduto il 30 settembre e sarà prorogato per il tempo strettamente necessario a pubblicare bando e svolgere gara.



La misura dell’aggio posto a base di gara è stabilita nel 20% per la Tassa occupazione suolo e aree pubbliche e nel 30% per l’Imposta di pubblicità e diritti di pubbliche affissioni. L’importo presunto della concessione - per il quinquennio - è stato stimato in 290mila euro al netto dell’iva, cioè 58mila euro annuali. Naturalmente chi parteciperà alla gara avrà piena facoltà di rendersi concorrenziale abbassando la propria percentuale. Tanto più che la componente economica peserà il 70% in sede di assegnazione; 30% per la parte tecnica.