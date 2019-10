Stop alla costruzione dei nuovi serbatoi a Panigaglia

Golfo dei Poeti - Il rigassificatore di Panigaglia non si doterà di sei nuovi serbatoi per l'azoto. Il bando di gara europeo pubblicato nel marzo del 2018 è stato nelle scorse ore annullato dallo stesso ente aggiudicatore, GNL Italia, e la procedura interrotta. Alla base della decisione ci sarebbero valutazioni strettamente tecniche, ovvero la possibilità di studiare nuove soluzioni tecniche per garantire lo stesso procedimento. L’azoto è usato a valle del processo di rigassificazione per il trattamento del gas prima dell'immissione nella rete. Alla luce dei carichi di gas naturale liquefatto previsti in arrivo nel prossimo futuro al sito spezzino, il "taglio" del gas non è più ritenuto necessario e il materiale che sarà lavorato è già stato certificato dall’Autorità per l’energia.

La mossa quindi non è da collegare al domino che sta prendendo piede dopo l'acquisizione da parte di Snam del rigassificatore offshore Olt di Livorno. I due terminal del Mar Ligure giocano oggi nella stessa squadra e quindi ci si interroga se entrambi punteranno sul servizio di small scale Lng, ovvero sul rifornimento delle navi alimentate a metano liquido che già si sono affacciate sul Mediterraneo nel mondo delle crociere e che in futuro dovrebbero comporre le flotte dei maggiori operatori. L'impianto toscano il prossimo anno affronterà le modifiche necessarie ad accogliere le bettoline per il rifornimento entro il 2021. Per quanto riguarda Panigaglia, Snam fa sapere di continuare a studiare il mercato senza ancora aver preso una decisione in merito.