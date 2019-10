Sostenibilità, a Villa Marigola il master nato dall'intesa tra Lerici e Unipi

Golfo dei Poeti - Prende ufficialmente il via la partnership tra il Comune di Lerici e l'Università degli Studi di Pisa. A inaugurare la nuova intesa, suggellata dalla convenzione firmata quest'anno dai due Enti e finalizzata al coordinamento e promozione di attività di ricerca e di formazione sul territorio lericino, sarà il Master in “Management degli Ecosistemi Territoriali e Marittimi”, che sarà presentato sabato 26 ottobre, alle ore 10:30 a Villa Marigola, nel corso del convegno “Sviluppo sostenibile del territorio. Gestione strategica ed ecosistemi”.

Un'occasione per promuovere il confronto sul tema dello sviluppo e della gestione sostenibile dei territorio, sollecitando la riflessione su problematiche attuali, ostacoli e opportunità future.

Interverranno durante l'incontro, che prenderà il via alle ore 10:30, il Sindaco di Lerici Leonardo Paoletti, il Prorettore dell'Università di Pisa Marco Gesi, il Governatore della Regione Liguria Giovanni Toti. A introdurre e moderare l'approfondimento sarà il professore dell'Università di Pisa, Daniele Dalli.

Alle ore 11:40 sarà la volta del Testimonial Talk sulla relazione strategica tra cultura e sviluppo territoriale: “Cinema e Turismo”, a cura dell'Università Iulm di Milano e introdotto dalla professoressa dell'Università Biccocca di Milano Nadia Olivero.

Alle ore 12:15 si svolgerà la tavola rotonda “La crescita sostenibile tra territorio, ricerca, impresa” a cui prenderanno parte il Presidente di Confindustria La Spezia Paola Cozzani, il responsabile R&D cantieri Sanlorenzo Yacht Paolo Bertetti e il Consigliere di Amministrazione di Fondazione Carispezia Simone Lazzini. Introdurrà e modererà il giornalista del Corriere della Sera Roberto Bagnoli.

Si riprenderà alle ore 15:00 con un Testimonal Talk sull'economia del futuro, tenuto dall'editorialista del Corriere della Sera Dario Di Vico, che approfondirà il tema: “Dai distretti al marketing del territorio, come si crea lavoro”.

Alle ore 15:30 sarà la volta dell'Amministratore Delegato della Kantar (WPP) Federico Capeci che, introdotto dalla professoressa Nadia Olivero, parlerà della ricerca sulla domanda di formazione, raccontato dal punto di vista delle aziende.

Alle ore 16:00 Daniele Dalli presenterà il Master di II livello: “Management degli Ecosistemi Territoriali e Marittimi”, nato dalla sinergia tra Comune di Lerici e Università di Pisa.



“Il Master si presenta come un’offerta formativa ad alto valore aggiunto per il nostro territorio, in quanto si pone l’obiettivo di facilitare la sperimentazione e il trasferimento di nuove competenze grazie al coinvolgimento attivo delle principali rappresentanze dell’ecosistema locale – commenta il Sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti -. A partire dai diversi ambiti di eccellenza, tipicità e produttività del territorio, il Master promuove interventi di ricerca-azione con ricaduta diretta a favore della promozione turistica e culturale. Alla funzione formativa, si aggiungerà pertanto un obiettivo di ricerca-intervento funzionale e indispensabile al compimento ottimale della prima. Questa duplicità, formazione e ricerca-intervento, insieme alla specificità delle competenze trasferite agli allievi, rendono questo Master unico e innovativo nel panorama dell’offerta formativa internazionale”.

Fra i quesiti a cui si cercherà di dare risposta: ‘Quali sono le priorità per uno sviluppo sostenibile del territorio? Come garantire coordinamento e collaborazione fra le istanze produttive, politiche e sociali nel perseguimento di tale obiettivo comune? Quali sono i principali casi di successo e come trarne ispirazione?

Per uno sviluppo del territorio secondo criteri di sostenibilità, in grado di riflettere adeguatamente standard nazionali e internazionali, risulta infatti sempre più urgente la necessità di promuovere competenze manageriali avanzate adatte all’applicazione di conoscenze multidisciplinari. A partire da questa consapevolezza, la convenzione fra Comune di Lerici e Università di Pisa promuove un progetto scientifico-formativo che ha l’obiettivo di facilitare la sperimentazione e il trasferimento di buone pratiche di promozione territoriale.

Nel corso del convegno saranno inoltre illustrati i dati di una ricerca commissionata dal Comune di Lerici sulla domanda formativa per la promozione del territorio. La ricerca, condotta dalla società di ricerche Kantar (gruppo WPP) metterà in luce il punto di vista delle aziende circa il fabbisogno di formazione manageriale, con riferimento alle principali tendenze della competizione globale e agli obiettivi di cooperazione fra pubblico e privato in un’ottica di sostenibilità.