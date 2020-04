Servizi nautici di alta gamma e un team tutto spezzino, ecco Antonini Navi

Golfo dei Poeti - Il Gruppo Antonini rafforza la sua presenza nel settore della nautica fondando il marchio Antonini Navi. Il nuovo brand affonda le sue basi su tre pilastri: il bagaglio di conoscenze tecniche e commerciali nel mondo dei superyacht, le capacità imprenditoriali della famiglia Antonini e la posizione strategica del Cantiere Navale Marina di Pertusola di Muggiano, nel Golfo di La Spezia, hub dello yachting tra i più noti al mondo. Il cantiere spezzino si avvarrà inoltre di un team composto dai maggiori esperti del settore, tutti rigorosamente spezzini.



Antonini Navi sarà dunque il marchio dedicato ai servizi nautici di alta gamma offerti dal Gruppo Antonini. L’obiettivo è garantire al mercato un’offerta a tutto tondo, dalla costruzione di yacht custom fino a 70 metri di lunghezza, ai servizi di refitting, di post-vendita, di ormeggio per superyacht, oltre a continuare a costruire per conto terzi come già avviene da anni. A completare l’ambiziosa proposta, infine, ci sarà la creazione di una linea di yacht tra i 30 e 50 metri di lunghezza, affidata al pluripremiato architetto e designer spezzino Fulvio De Simoni e denominata Crossover, a sottolinearne la natura innovativa e trasversale.



Su queste basi, Simone Antonini, partner e chief executive officer di Antonini Navi, ha spiegato: "Antonini Navi è un sogno che è sempre stato nei cuori della nostra famiglia. Già negli anni ‘80 nostro nonno e fondatore dell’azienda Walter aveva individuato l’enorme potenziale del sito di Pertusola come un grande hub destinato alla nautica da diporto e ai servizi connessi. Per questa ragione abbiamo colto con entusiasmo la proposta di Aldo di fondare insieme Antonini Navi. Oltre a essere un grande amico d’infanzia, Aldo è infatti una persona che si riconosce integralmente con i valori della nostra azienda: famiglia, duro lavoro e determinazione. Aldo è, poi, un vero professionista nel settore della costruzione e commercializzazione di superyacht, l’uomo giusto per completare il nostro team, sempre più determinato a raggiungere nuovi obiettivi. La nostra famiglia crede molto in questo progetto e per questo ha deciso di riconvertire l’intera area del cantiere della Spezia investendo dieci milioni di euro. Siamo riusciti così a entrare con grande determinazione in un settore in cui già operiamo con progetti di refitting e di produzione per conto terzi. Non smetteremo mai di guardare oltre”.



Aldo Manna, ideatore e partner di Antonini Navi, ha inoltre commentato: “Sono onorato di essere parte integrante e attiva del nuovo brand. È un progetto importante, solido e concreto: la famiglia Antonini gestisce l’omonimo Gruppo industriale ancora con quella ‘cultura familiare’ per la quale i rapporti personali e umani sono sempre alla base di tutto e ne costituiscono la ‘chiave di volta’ nel modello di business. I clienti oggi più che mai sentono la necessità di confrontarsi e interagire direttamente con la proprietà di un cantiere, e non con semplici manager di fondi d’investimento”.