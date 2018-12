Sempre più Lerici Coast: "Infopoint nei borghi e nuovo linguaggio"

Un nuovo progetto di valorizzazione turistica a due anni e mezzo dal lancio del brand.

Golfo dei Poeti - Prudenza sull'adesione al Dmo, il contenitore di area vasta dedicato al turismo, ma al contempo la ferma volontà da parte di Lerici di rafforzare il comparto turistico. A questo scopo la giunta, guidata dal sindaco Leonardo Paoletti, ha approvato un progetto di valorizzazione turistica che rafforzi l'azione del brand Lerici Coast, lanciato ormai due anni e mezzo fa.



“La forza attrattiva di un luogo è determinata anche dalla sua capacità di proporsi, pertanto si è ritenuto di avviare un'azione di comunicazione e di visibilità che ha rafforzato l'immagine del comune attraverso un nuovo brand, Lerici Coast, con cui si identificano le diverse attività volte alla valorizzazione alla promozione del territorio comunale e si caratterizza la presenza e Lerici nei circuiti turistici nazionali e internazionali”, spiegano da Palazzo civico guardando a quanto fatto fin qui. Con il piano di valorizzazione appena approvato si intende “implementare le azioni di comunicazione e promozione turistica già intraprese, attraverso un progetto di comunicazione che individui un nuovo linguaggio visivo per il territorio di Lerici, rafforzandone l'immagine di città accogliente ed ospitale” e ancora “realizzare un progetto integrato di valorizzazione dell'immagine turistica e dell'accoglienza nel territorio declinando il brand Lerici Coast in chiave di accoglienza con una serie di interventi volti a caratterizza l'intero comprensorio, veicolando i contenuti attraverso un'immagine unitaria”.



C'è anche qualche elemento più concreto. La delibera parla di “nuovi sistemi visivi di comunicazione e promozione di attività ed eventi”, con l'intenzione di sistemarli nei punti di accesso ai borghi e nei pressi di location sedi di manifestazioni “come ad esempio Parco Shelley attualmente poco caratterizzato e visibile”, si legge. Completano il quadro lo studio di “postazioni multimediali brandizzate finalizzate alla diffusione di informazioni turistiche multilingue consultabile ogni ora” e “il riposizionamento dei punti informativi in posizioni strategiche in termini di accoglienza nei centri storici dei borghi”, punto quest'ultimo preannunciato qualche settimana fa in commissione consiliare. Un discorso complessivo nel quale è lecito attendersi l'inclusione – una volta superare le difficoltà burocratiche – Casa Doria, gioiello lericino che l'amministrazione vuole rendere un punto informativo di alta qualità. A gestire i tre canonici punti di informazione turistica - al netto dei riposizionamenti annunciati - sarà per i prossimi due anni la partecipata comunale Stl (Sviluppo turistico Lerici), come recita apposita delibera.