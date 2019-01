Scuola di vela liquidata, Paoletti: "Tutelato interesse pubblico"

Golfo dei Poeti - La Scuola di Vela Santa Teresa di Lerici è messa in liquidazione. È quanto stabilito nel corso dell’assemblea che ha avuto luogo questo pomeriggio, giovedì 10 gennaio, in seconda convocazione.

Il Comune di Lerici, che detiene la quota di maggioranza della società, pari al 54%, ha votato a favore della messa in liquidazione.

Contrari gli altri partecipanti.

È stato nominato liquidatore il Dott. Matteo Tincani, con un compenso pari a 2.500 euro annui e senza quindi nessun aumento di oneri.

Al Dott. Tincani è stato dato mandato di procedere con l’esercizio provvisorio dell’azienda fino alla conclusione del rapporto con Amarest, società guidata dall'imprenditore Ugo Vanelo che a Santa Teresa ha allestito la Scuola di mare.

“Ritengo che l’Amministrazione abbia compiuto i passi giusti in base alle vigenti normative in materia di società partecipate. Abbiamo agito al fine di garantire alla comunità lericina la tutela dell’interesse pubblico e del patrimonio comunale”, afferma il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti.