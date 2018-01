San Vito e Le Grazie, pubblicati gli avvisi per il rinnovo delle concessioni

Golfo dei Poeti - La Capitaneria di porto della Spezia, ha recentemente pubblicato due avvisi riguardanti il rinnovo di due concessioni demaniali marittime insistenti nei Comuni della Spezia, località Marola, e di Porto Venere.



Il primo avviso è relativo alla richiesta avanzata dal Comune della Spezia – Ufficio Patrimonio – per il rinnovo della concessione demaniale marittima n. 06/2014 per occupare uno specchio acqueo della superficie complessiva di mq 3625 situato nel Comune della Spezia e precisamente in località San Vito – Marola – nell’ambito dell’Arsenale Militare, allo scopo di mantenere una catenaria (mq 2.700), pontili galleggianti (mq 925) per l’ormeggio delle unità da diporto degli abitanti del quartiere di Marola e località viciniori;



Il secondo avviso è relativo alla richiesta avanzata dalla Porto Venere Servizi Portuali e Turistici S.r.l. per il rinnovo della concessione demaniale marittima n. 05/2014 per occupare uno specchio acqueo della superficie complessiva di mq 3540,56 situato nel Comune di Porto Venere e precisamente in località Le Grazie – ricadente in area in consegna alla Marina Militare, allo scopo di mantenere un pontile galleggiante (mq 32,50) e relativo specchio acqueo (mq 3508,06) per il posizionamento di n. 8 (otto) gavitelli.



Le due istanze e la relativa documentazione rimarranno depositati a disposizione del pubblico presso la Sezione Demanio, ambiente e Contenzioso della Capitaneria di Porto, sita in L.go Michele Fiorillo, n. 2 alla Spezia, per il periodo di 30 giorni naturali e consecutivi i quali avranno inizio il 23.12.2017 e termineranno il 22.01.2018 incluso.



Il Capitano di Vascello (CP) Massimo SENO, Capo del Compartimento Marittimo della Spezia, nel rendere noto quanto sopra, INVITA ai sensi dell’art. 18, comma 2, del Regolamento al Codice della Navigazione (parte marittima), tutti coloro che potessero avervi interesse, a presentare per iscritto alla Capitaneria di Porto della Spezia entro il perentorio termine sopracitato, tutte le osservazioni che riterranno opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l’avvertenza che, trascorso il termine stabilito, non sarà accettato alcun reclamo e si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti alla concessione richiesta.



I due avvisi potranno essere consultati:

- all’albo del Comune della Spezia;

- sul sito web della Capitaneria di porto della Spezia all’indirizzo http://www.guardiacostiera.gov.it/la-spezia/Pages/avvisi.aspx