Rifiuti Lerici, per il post Acam si impone la bolognese Terzo Millennio

Golfo dei Poeti - È stata la proposta della società bolognese Terzo Millennio a spuntarla stamattina a Lerici in Comune in occasione dello scioglimento delle buste per l'affidamento triennale del servizio rifiuti. Con oltre 55 punti incassati per la proposta tecnica (su un massimo di 70) e un ribasso del 9.21 per cento sulla base d'asta di circa 9 milioni, la società ha avuto la meglio sulla torinese Proteo (50 punti e ribasso del 5.88) e sulla salernitana Sarin (49 punti e ribasso del 7.53). Una seduta lampo, presieduta dall'ex segretario comunale Franco Caridi (ora in forza al Comune di Arezzo), tenutasi poco dopo mezzogiorno alla presenza di rappresentanti delle tre realtà in lizza.



Va detto che si tratta di una aggiudicazione provvisoria. Per arrivare a quella definitiva si dovranno attendere i canonici 35 giorni, salvo ricorsi da parte delle altre due società. Tra i dettagli tecnici dell'offerta di Terzo Millennio che trapelano - c'è doverosa riservatezza essendo l'aggiudicazione, come detto, non ancora definitiva - c'è una maggiore apertura dell'isola ecologica. Una curiosità: il ribasso del 9.21 per cento è la data di nascita dell'amministratore unico della società emiliana, Katia Sandretti, presente stamani in Comune, nata appunto il 21 settembre.