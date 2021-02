Riduzione Tari a Porto Venere, ecco come fare

Golfo dei Poeti - Il Comune di Porto Venere informa che tutti i contribuenti soggetti al pagamento della Tassa Rifiuti per l’anno 2020 per l’unità immobiliare domestica di residenza con Isee pari o inferiore € 12.000,00, possono presentare domanda per beneficiare di un contributo sociale a totale o parziale rimborso del tributo pagato, dal 07 /02/ 2021 al 20/03/ 2021 (entro le ore 12).



La richiesta potrà essere presentata, con allegata attestazione ISEE e copia delle bollette pagate, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Porto Venere oppure a mezzo mail certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.portovenere.sp.it (con allegata copia fotostatica del documento d’identità del dichiarante).



Per informazioni rivolgersi a Ufficio Tributi:

tel.0187 794861 - 62

mail: tributi@comune.portovenere.sp



Modulistica sul sito istituzionale del Comune.