Prorogato suolo pubblico 'anti Covid' fino al 24 febbraio

Golfo dei Poeti - Il Comune di Lerici, con ordinanza del sindaco, ha prorogato fino al 24 febbraio 2021 le autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico rilasciate a titolo gratuito ai pubblici esercizi (per un massimo di cinque tavolini) e delle autorizzazioni straordinarie e temporanee rilasciate alle attività artigianali. Dette autorizzazioni erano in scadenza allo scorso 31 dicembre. La ratio è naturalmente la necessità di agevolare il distanziamento sociale per scongiurare il rischio contagio.