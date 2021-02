Pronti all'installazione di tre vivai sperimentali. Ci sono anche le vongole

Golfo dei Poeti - Saranno posizionati nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 28 aprile i tre vivai sperimentali per la molluschicoltura che rispondono alla call di Regione Liguria, che nel 2019 aveva invitato i produttori a individuare zone per installare acquacoltura e mitilicoltura nell'ottica della creazione di un piano ventennale dedicato a tali settori.

I tre impianti si collocano appena fuori dalla diga foranea, di fronte a Fiumaretta e al largo di Punta Bianca. Oltre ai muscoli dovrebbe prendere il via la sperimentazione dell'allevamento di vongole, come annunciato qui.