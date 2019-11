Prime miglia in mare per Nave Thaon di Revel

Golfo dei Poeti - Lunga quasi quanto una Fremm, ma confondersi è impossibile. Intanto c'è quel ponte di comando che svetta sopra la stazza della nave in maniera evidente. Poi, avvicinandosi, ecco il "rostro" che ne ha già fatto un caso di studio da parte delle altre marine nazionali. Non un classico bulbo contenente il sonar per svocare le minacce subacquee, ma una forma molto più tagliente che dovrebbe garantire grandi prestazioni idrodinamiche. E' il "Thaon di Revel", primo pattugliatore d'altura dei sette che la Marina militare italiana ha ordinato a Fincantieri nell'ambito della Legge Navale. Nel 2018 il taglio della prima lamiera presso il cantiere del Muggiano, due giorni fa la prima uscita in mare.

Questa prima unità è in versione light, ovvero senza le caratteristiche antisottomarino di cui può essere eventualmente attrezzata. Costruiti per assolvere a diversi compiti, questi pattugliatori saranno utilizzati "per sorvegliare e controllare gli spazi marittimi d'interesse nazionale, vigilare sulle attività marittime ed economiche, concorrere alla salvaguardia dell'ambiente marino, supportare operazioni di soccorso alla popolazione colpita da calamità naturali e per concorrere alla scorta di gruppi navali, navi maggiori e mercantili", li presenta il sito della forza armata.

In questo primo cimento in mare sono stati messi in funzione alcuni dei dispositivi tecnologici per i primi test approfonditi. La nave, prima della sua classe, continuerà la fase di messa a punto ancora per lunghi: la consegna alla Marina militare è prevista per maggio 2021. Altre tre sono attualmente in produzione, di cui una sempre al Muggiano. Porta il nome di Paolo Thaon di Revel, il Duca del Mare che guidò alcune delle azioni più importanti durante la Grande Guerra.