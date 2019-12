Prima uscita in mare per Nave Vulcano

Golfo dei Poeti - E' arrivato il momento delle prove in mare per Nave Vulcano, la nuova unità di supporto logistico alla flotta commissionata a Fincantieri dalla Marina Militare. Con un anno di ritardo rispetto alle previsioni a causa dell'incendio scoppiato a bordo nel luglio del 2018, la LSS ha preso questa mattina il mare lasciando per la prima volta il Golfo della Spezia per svolgere alcuni sea trials. L'uscita arriva a pochi giorni dalla prima sortita di Nave Thaon di Revel, primo esemplare di pattugliatore d'altura.

La consegna del Vulcano alla Marina Militare doveva avvenire a settembre di quest'anno, ma a questo punto non arriverà prima della seconda metà del prossimo. Nel frattempo Fincantieri ha ricevuto un ordine da Chantiers de l’Atlantique per la costruzione dei tronconi di prua di quattro unità di supporto logistico basate sul progetto Vulcano, che quindi sarà adottato anche dalla marina militare francese. Saranno costruiti presso il cantiere di Castellammare di Stabia.