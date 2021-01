Porto Venere, un consorzio per sviluppare l'offerta turistica

Golfo dei Poeti - Per la prima volta dopo molti anni, si è costituito a Porto Venere un consorzio di esercenti locali finalizzato allo sviluppo dell’offerta turistica del territorio. Il Consorzio Turismo Portovenere – questo il nome – è stato fondato con atto pubblico da 24 operatori locali operanti nell’ambito del settore, ma sono già in programma nuove adesioni che amplieranno la platea delle imprese coinvolte.

L’iniziativa, che vede alla guida un primo consiglio di amministrazione formato da Antonella Cheli (presidente) e dai consiglieri Ronnie Penati e Roberto Sturlese, ma aperto a tutti coloro che vogliano impegnarsi, si pone l’obiettivo di guida e coordinamento della promozione dei servizi turistici del territorio in sinergia e condivisione con l’amministrazione comunale di Porto Venere a cui, pochi giorni fa, sono già state presentate le linee delle future iniziative del neonato sodalizio.



Il Consorzio ha affidato all’agenzia di comunicazione Digiside, leader in servizi digitali e di advertising, e al consulente turistico Gianluca Giannecchini, il mandato di affiancare la struttura nella pianificazione di importanti attività per la promozione del territorio e i conseguenti aspetti strategico-commerciali. “L’impegno per riunire in Consorzio le principali attività del comune di Porto Venere - afferma la presidente Antonella Cheli - è stato complesso, ma riteniamo sia la base necessaria per promuovere questo splendido territorio con mezzi appropriati e strumenti rapidi ed efficaci. Il salto di qualità nella comunicazione si vedrà presto e aiuterà tutte le attività a ripartire nel 2021 con il giusto passo.”