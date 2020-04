Porto Venere, il Comune rinvia e sospende alcuni tributi

Golfo dei Poeti - Il Comune di Porto Venere con una deliberazione di giunta comunale del 1° aprile ha adottato una serie di disposizioni per andare incontro ai cittadini.



Si tratta di:

- rinvio delle scadenze relative ai piani di rientro in corso (rateizzazioni) riferiti alle entrate tributarie e patrimoniali proprie del Comune di Porto Venere e sospensione dei relativi pagamenti fino al 31 luglio p.v., con ripresa della decorrenza a far data dal 1° agosto 2020 e conseguente slittamento in avanti di tutte le rate successive, fatta salva ogni eventuale successiva determinazione in merito;

- sospensione fino al 31 luglio p.v. della fatturazione dei canoni d’affitto attivi di spettanza del Comune di Porto Venere, fatta salva ogni eventuale successiva determinazione in merito;

- le scadenze delle rate Tari 2020 saranno oggetto di successivo atto deliberativo, da adottarsi entro la scadenza del 30/6 p.v. fissata dalla normativa di riferimento, tenendo conto dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica Covid-19 attualmente in corso;

- le scadenze delle rate Imu sono fissate da norme statali non derogabili da disposizioni comunali e, pertanto, attualmente rimangono fissate al 16/06/2020 (acconto e rata unica) e 16/12/2020 (saldo).



Con una precedente deliberazione erano già stati prorogati al 31 luglio 2020 i termini per il versamento delle somme dovute a titolo di Cosap (rata unica e 1^ rata) e Imposta sulla Pubblicità.