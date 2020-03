Porto Venere Servizi Portuali, cercasi bagnini e spiaggisti

Golfo dei Poeti - La società a partecipazione pubblica Porto Venere Servizi Portuali e Turistici cerca spiaggisti e bagnini. In particolare la società ha pubblicato due differenti avvisi pubblica per la creazione di due elenchi di persone interessate ad assumere incarichi di lavoro a tempo parziale e determinato presso la società. Lo spiaggista al via della stagione estiva è impegnato nel montaggio e nell’allestimento delle cabine e delle strutture accessorie dello stabilimento balneare. Si occupa della cura, della sistemazione e della gestione della spiaggia, del servizio di apertura e chiusura dello stabilimento. Cura l’accoglienza e la sistemazione dei clienti. Gestisce ed ottimizza gli spazi della concessione.

Il bagnino di salvataggio è un professionista del soccorso altamente specializzato per attuare il

servizio pubblico di vigilanza e di salvataggio. Si occupa della sicurezza dei bagnanti sulle spiagge o in piscina. Controlla le condizioni del mare e suggerisce ai bagnanti il comportamento più opportuno. Vigila sulle persone in acqua e interviene in caso di pericolo o rischio di annegamento. Somministra i primi soccorsi in caso di incidenti in acqua. Al via della stagione estiva è impegnato nel montaggio e nell’allestimento delle cabine e delle strutture accessorie degli stabilimenti balneari. Si occupa della cura, della sistemazione e della gestione della spiaggia. Domande, per entrambe le figure professionali, entro le 13.00 del 31 marzo, a mezzo raccomandata o presso gli uffici della società. Tutte le informazioni sul sito istituzionale del Comune.