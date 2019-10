Panigaglia, l'associazione Posidonia scrive ai comitati del golfo

Golfo dei Poeti - "Non siamo contrari alla presenza di un impianto industriale nel Comune di Porto Venere, non siamo tra quelli che pensano che si debba vivere di solo turismo né vogliamo ulteriormente pavimentare il mare con pontili e barchette. Deve essere molto chiaro che quello di cui stiamo parlando è un impianto Seveso di categoria superiore ad alto rischio di incidente rilevante. Un impianto di questo tipo è in contrasto con il porto commerciale, la stazione crocieristica, il porto militare e con tutte le attività che gravitano nel Golfo". E' quanto sottolinea l'Associazione Posidonia lanciando un appello alle associazioni e comitati del Comune di Porto Venere e della provincia della Spezia affinché chiedano di poter sfruttare tutti i 60 giorni concessi per legge per presentare osservazioni al Piano emergenza esterna del rigassificatore di Panigaglia.

La legge prevede il coinvolgimento della popolazione, lo definisce "consultazione", per questo è stata pubblicata sul sito del Comune e su quello della Prefettura una nota informativa che per vostra comodità alleghiamo.

"Sempre la legge prevede che i documenti rimangano a disposizione della popolazione per un minimo di 30 giorni e un massimo di 60 e che in questo intervallo di tempo i cittadini possano inviare osservazioni. E' stato fissato come termine utile il minimo consentito, 30 giorni, quindi abbiamo tempo fino al primo di novembre. Il Comune di PV e la Prefettura hanno indetto una pubblica assemblea per la consultazione della popolazione per il giorno 7 novembre. Noi stiamo elaborando le nostre Osservazioni che invieremo e pubblicheremo al più presto.

Non vi chiediamo di schierarvi, di dichiarare se siete favorevoli o contrari alla presenza del rigassificatore, e delle sue appendici, gasdotto e metaniera, nel golfo. Vi chiediamo di dimostrare che nel golfo c'è attenzione e interesse a questo impianto e potete farlo, se ci permettete un suggerimento, anche solo chiedendo che vengano concessi per le osservazioni i 60 giorni che la legge consente e che l'assemblea prevista per il 7 novembre non sia conclusiva dell'iter del rinnovo PEE ma solo informativa.

Come cittadini residenti nel raggio di 5 Km dall'impianto (alcune delle associazioni e comitati di questo elenco sono addirittura entro il raggio di 2 Km e gravitano intorno alla strada napoleonica) avete il diritto di dichiarare il vostro interesse e la vostra esigenza ad essere informati in modo più approfondito. Dare questo segnale di interesse e attenzione sarebbe già molto visto che tatticamente i cittadini sono stati sempre tenuti all'oscuro. E' secondo noi molto importante che si faccia sentire la voce del Golfo e questo non solo per il rigassificatore, ma per tutti i numerosissimi problemi che vediamo intorno a noi".