Palmaria, il masterplan "approvato" anche dagli artigiani

Golfo dei Poeti - Il masterplan della Palmaria piace alle piccole e medie imprese. Questa l'istantanea dopo il convegno che si è tenuto ieri in Confartigianato al quale erano presenti anche l'architetto Kipar, e il presidente dell'associazione di categoria Paolo Figoli. Tra le istanze avanzate dall'associazione di categoria la richiesta di vendere gli immobili livello singolo e non in blocco.

Sul punto il direttore di Confartigianato Giuseppe Menchelli ha spiegato: "E’ necessario per cercare di valorizzare iniziative locali, ma anche perché convinti che questa procedura coincida anche con l’interesse dell’ente pubblico".

Nel corso del convegno il sindaco di Porto Venere Matteo Cozzani ha illustrato il masterplan, nelle scorse settimane al centro di numerose polemiche, “Vogliamo rilanciare l’Isola non solo sotto il profilo turistico – balneare – ricettivo – ha spiegato Cozzani, - ma anche dal punto di vista agricolo ed enogastronomico “turismo, ricettività diffusa, cultura, enogastronomia, i punti cardine del progetto su cui abbiamo lavorato, costituendo gruppi di studio con tutti gli attori in campo sin dal 2016”.

Nel proiettare le “slides” il sindaco ha illustrato la volontà di recuperare gli edifici dismessi ed oggi in precarie condizioni strutturali. Una parte potrà essere alienata e una parte invece non alienabile, (fortificazioni ed edifici di particolare pregio) sarà data in concessione. Tutte le operazioni saranno ad evidenza pubblica ed il ricavato andrà in parte (25%) alla Marina ed il rimanente (75%) potrà essere utilizzato dal Comune per implementare la parte museale scientifica ed i servizi attualmente carenti: fognature, servizi igienici, acquedotti, sentieristica, trasporti, raccolta rifiuti.

“Vogliamo rivitalizzare questo luogo, - ha detto Cozzani -, riscoprendo la sua storia, mantenendo l’ambiente inalterato e senza costruire un centimetro cubo di cemento in più. Dispiace leggere sui social informazioni sbagliate, messe in giro ad arte, per creare allarmismi ingiustificati”.

L’investimento complessivo previsto sull’isola sarà di circa 20 milioni di euro, metà pubblici, metà privati e la previsione di questa ricettività diffusa sarà di circa 200 posti letti aggiuntivi, che andranno anche a rivitalizzare la parte sud dell’isola. Numeri importanti, ma poco significativi se pensiamo che solo l’intervento del San Pietro supera i 20 milioni di euro e che d’estate le presenze sull’isola arrivano a superare le 3000 persone al giorno.

Il direttore di Confartigianato Giuseppe Menchelli sottolineando quanto sia positivo per il rilancio turistico del Golfo dei Poeti il progetto di riqualificazione l’isola Palmaria.

QLa Palmaria è un’isola abbandonata a se stessa da oltre 50 anni - ha detto Menchelli -, con manufatti fatiscenti ed oramai prossimi al crollo come ad esempio villa Smith. “Alla possibilità di iniziare un percorso che possa recuperare l’esistente e dotare l’isola di servizi adeguati, non si può rispondere con le paure o postando notizie false sui social”. Come Confartigianato siamo in prima linea nella tutela dell’ambiente e del territorio, consapevoli che siano beni non riproducibili che ci sono stati dati in custodia e che abbiamo il dovere di tutelare, difendere e trasmettere alle future generazioni. Siamo convinti che fare andare tutto in malora non sia interesse di nessuno, tanto meno di chi ha a cuore l’ambiente. Non possiamo pensare che mandare tutto in malora c’entri qualche cosa con la natura e la bellezza”.



L’invito dell’associazione di categoria è quindi quello di prendere in esame il masterplan dell’Architetto Andreas Kipar, suggerendo eventuali modifiche migliorative, ma senza mettere in discussione un lavoro impegnativo di anni, frutto della condivisione e del lavoro di tante persone del territorio e delle associazioni.