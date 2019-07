Palmaria, dalla Regione 140mila euro per attuare il Masterplan

Golfo dei Poeti - Oggi in consiglio regionale, con 17 voti a favore (maggioranza di centro destra) e 12 contrari (minoranza) è stato approvato il Disegno di legge 260 “Modifica alle Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2019”. Alla Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, alla quale la Regione partecipa in qualità di socio fondatore, è concesso per l’anno 2019 un contributo straordinario di 500 mila euro. Approvato un emendamento dell’assessore al demanio Marco Scajola che prevede anche uno stanziamento di 140 mila euro da destinare direttamente al Comune di Portovenere per attuare il programma per rendere attuabili gli interventi previsti dal “Masterplan” per la valorizzazione dell’isola. Altri 50 mila euro sono destinati alle Società di mutuo soccorso. Approvati anche due emendamenti di natura tecnica dell’assessore ai trasporti Gianni Berrino e del presidente della I Commissione Bilancio Angelo Vaccarezza.

Respinti i due emendamenti presentati da Juri Michelucci (Pd).