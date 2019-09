Olt e Panigaglia giocano nella stessa squadra

Golfo dei Poeti - Erano concorrenti, tra poco faranno parte di una sola famiglia. Snam è pronta a rilevare il 49,07% del capitale sociale di OLT, il rigassificatore offshore di Livorno. Si tratta della quota detenuta da Iren, che aveva inserito da tempo la sua partecipazione tra quelle non strategiche e quindi passibili di cessione. Se l'Antitrust darà il via libera al closing, Snam verserà circa 345 milioni di euro e diventerà il primo azionista dell'impianto installato a circa 11 miglia dalla costa toscana in grado di lavorare fino a 3.75 miliardi di metri cubi di gas naturale liquefatto all'anno. "Snam garantirà logica industriale nella gestione e nei futuri investimenti di una infrastruttura importante per la sicurezza e la flessibilità del sistema energetico italiano e consoliderà la propria posizione nel mercato del GNL nel Mediterraneo. Questa acquisizione è in linea con la nostra strategia di crescita nelle infrastrutture al servizio del gas naturale liquefatto, un settore decisivo per abilitare la transizione energetica e favorire la mobilità sostenibile", la nota dell'ad Marco Alverà.



Una transizione energetica che si rivolge anche ai trasporti marittimi. Due giorni fa Snam ha infatti aderito a “Zero Coalition”, alleanza globale finalizzata alla decarbonizzazione dei trasporti via mare. Un processo che passa attraverso l'utilizzo sempre più massiccio del gas naturale liquefatto a scapito dell'inquinante gasolio marino. Sia OLT che il rigassificatore di Panigaglia avevano nel 2015 risposto presente alla chiamata della "Strategia nazionale per la conversione al GNL" lanciata dal MISE. Entrambi gli impianti erano stati oggetto di uno studio di fattibilità della società di ingegneria D'Apollonia che aveva confermato la possibilità di avviare un servizio di small scale LNG. In pratica di rifornire bettoline a loro volta in grado di approvvigionare siti di stoccaggio appositi che avrebbero funzionato da distributori del metano criogenico per la grandi navi da trasporto e da turismo. O, in alternativa, di fungere esse stesse da "pompa" di carburante.

Nel caso dei Offshore LNG Toscana il piano è andato avanti fino alla presentazione di un progetto definitivo di riconversione e alla richiesta di autorizzazione per l'upgrade recapitata al ministero competente nel marzo scorso. Al termine del quale una bettolina sarebbe in grado di accostare, connettersi al rigassificatore galleggiante, caricare o scaricare, disconnettersi e riprendere il largo in un tempo massimo di 18 ore. Fino a 41 unità all'anno sarebbero in grado di affrontare questo processo, in pratica poco meno di una alla settimana. La società conta di poter far partire i lavori nel 2020 e di partire con il servizio nel 2021.