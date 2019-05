Oleodotto Nato, sarà Acquatecno srl a progettare il nuovo pontile

Golfo dei Poeti - Sarà la Acquatecno srl di Roma a progettare il nuovo pontile a servizio dell'oleodotto dell'Aeronautica militare a Ruffino. L'azienda si è aggiudicata la gara d'appalto lanciata negli scorsi mesi e dovrà disegnare un braccio che da punta San Bartolomeo si estenderà verso il centro del golfo per circa 300 metri. Ad esso attraccheranno in futuro le navi cisterna che immettono il carburante avio all'interno dell'oleodotto Pol-Nato che rifornisce le basi aeree italiane e alleate di tutto il nord Italia.

L'Acquatecno è una società di ingegneria attiva da trent'anni che si è occupata in passato di realizzare la nuova darsena di fronte alla zona fieristica di Genova e ha lavorato anche nei porti di Napoli, Trieste, Fiumicino, Civitavecchia e Augusta. "La metodologia di lavoro adottata tiene conto della sensibilità dell’ambiente indagato, di quello costiero in particolare, zona di transizione tra terra ed mare, per questo fortemente soggetto ad impatti antropici strettamente connessi ma molto diversi per tipologia: il rispetto delle caratteristiche del sito, la sensibilità al luogo, sono assunti come criteri imprescindibili per lo svolgimento di qualunque attività", la presentazione che l'azienda fa di sé.