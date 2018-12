Nuove tariffe per i servizi di ormeggio e disormeggio in porto

Golfo dei Poeti - La Capitaneria di porto della Spezia ordina che, con decorrenza dalle ore 00.01 del 1 gennaio 2019, per le prestazioni rese dalla Società Cooperativa Gruppo ormeggiatori della Spezia, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento nell'ambito del porto della Spezia, oltreché l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono stabilite le tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico (vedi la tebella della figura 1).



Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati nel porto della Spezia alle navi traghetto Ro-ro merci, passeggeri e miste impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le tariffe di servizio riportate nella figura numero 2.