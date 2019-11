Novant'anni fa nasceva la figura del geometra

Golfo dei Poeti - In quest'anno 2019 i Geometri festeggiano una data davvero importante, quella che segna istituzionalmente la nascita della nostra professione: 90 anni fa il Regio Decreto n.274 dell'11 febbraio 1929 istituiva e legittimava la professione di geometra, regolandone l'operato in molteplici aspetti cruciali: dalla tenuta dell'Albo professionale, alla deontologia e disciplina degli iscritti alla definizione dei perimetri e limiti dell'esercizio professionale.

Prende inizio cosi, a partire dagli ultimi decenni, una crescita continua ed esponenziale della figura professionale del geometra in fatto di innovazione tecnologica, ampliamento delle proprie competenze, formazione e viene sempre più consolidato il rapporto con il territorio.

Dopo il periodo post bellico, dove i geometri sono stati preziosi per la ricostruzione dei territori e delle unità immobiliari, siamo arrivati fino ai giorni nostri confermando la stessa e profonda passione, dedizione al lavoro e studio, innalzando il livello della nostra formazione e professionalità attraverso la formazione professionale continua, la costruzione e applicazione di best practice e attraverso una continua messa in gioco e attività di ricerca.

Il geometra è sempre riuscito ad anticipare i tempi intercettando nuovi mercati ed ha saputo fare fronte anche ai cambiamenti nei comportamenti della committenza e della società.

In data 6 Dicembre 2019, dalle ore 14.00 presso Villa Marigola sita in San Terenzo di Lerici (SP) si terrà la celebrazione del 90° Anniversario della Professione di Geometra, con le relazioni del Presidente del Collegio Geometri e G.L della Spezia Geom. Stefano Giangrandi e del Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e G.L Geom. Maurizio Savoncelli; al termine dell’evento saranno consegnati ai Colleghi gli Attestati di Benemerenza.