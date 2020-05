Menchelli: "La ripresa del trasporto marittimo è un segnale positivo per tutti"

Golfo dei Poeti - "Il trasporto marittimo passeggeri è un’attività che da sempre caratterizza la nostra città. L’avvio delle linee dal pontile della Spezia, verso Porto Venere e Palmaria, è un segnale positivo che genera fiducia e ottimismo, sentimenti fondamentali in questa fase di ripartenza." Lo afferma il direttore di Confartigianato Giuseppe Menchelli in riferimento alla riapertura delle linee marittime dalla Spezia a Porto Venere e Palmaria.



"Il consorzio marittimo rappresenta da sempre un’eccellenza del nostro sistema imprenditoriale, e lo dimostra anche in questa occasione, mettendo in campo rigorose misure di sicurezza previste dal disciplinare condiviso con Rina e Capitaneria di porto. Confartigianato è orgogliosa di rappresentare imprese eccellenti e auspica che, superata la fase emergenziale, si ritorni al più presto ad una normale attività".