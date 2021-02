Lerici, quasi 900 domande e oltre 300mila euro di 'buoni spesa'

Golfo dei Poeti - Sono quattro le tornate di 'buoni spesa' che, con altrettanti bandi pubblici, il Comune di Lerici ha elargito nel corso del 2020, con l'obbiettivo di aiutare le famiglie in difficoltà ad affrontare le ristrettezze e i disagi della pandemia da Covid-19. Giusto l'altro giorno, in relazione al quarto bando, diramato nel mese di dicembre, gli uffici hanno aggiunto, alle 188 domande accolte, altre 8 domande arrivate fuori tempo massimo (assieme ad altre tre, che però non rispettavano le condizioni richieste), per un totale di 196 domande accolte e 64mila euro distribuiti, di cui oltre 53mila euro arrivati dallo Stato e quasi 11mila messi sul tavolo da Palazzo civico. Il primo bando, risalente alla scorsa primavera, aveva visto accolte 226 domande, per una spesa complessiva di 79.200 euro, di cui oltre 53mila statali e quasi 26mila dalle tasche comunali.



Il secondo bando, che ha soddisfatto 288 domande, ha visto corrispondere ai residenti lericini in condizioni di fragilità 99.150 euro, risorse interamente comunali ricavate dall'ente grazie alla corposa donazione – mezzo milione di euro – da parte dello scienziato e magnate russo Leonid Boguslavsky, insignito nei mesi scorsi della cittadinanza onoraria lericina. Ancora sostenuto interamente da risorse comunali il terzo bando: quasi 62mila euro per 167 domande accettate. In tutto, da inizio pandemia, il Comune di Lerici ha quindi accolto 877 domande di sostegno economico, per un totale di quasi 305mila euro.