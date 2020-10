Lerici, prorogati gli ampliamenti del suolo pubblico per le attività

Golfo dei Poeti - Prorogate al 31 dicembre le autorizzazioni di suolo pubblico concesse in via straordinaria, causa emergenza Covid-19, a esercizi pubblici e attività artigianali alimentari del comune di Lerici. Lo stabilisce l'ordinanza siglata dal sindaco Leonardo Paoletti nella giornata di oggi, 31 ottobre 2020, che avrebbe dovuto sancire lo stop alle menzionate autorizzazioni, concesse, come in altri comuni, per consentire alle attività di avere più spazi, sia per incamerare qualcosa in più, sia per agevolare il distanziamento sociale.